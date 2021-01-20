Мирный тупик. Вместо Минска по Донбассу готовят новые решения: миротворцы или план "стена"

Украина надеется, что в 2021 году участником переговорного процесса по Донбассу станут США, а значит, международное давление на Россию в вопросе мира и деоккупации территорий усилится.

Весь 2020 год наша страна демонстрировала желание выполнять минские соглашения, иногда шла на компромиссы и даже поддавалась на провокации — подписала документ о создании некого координационного совета при участии представителей ОРДЛО и согласилась на совместное с боевиками патрулирование позиций украинских военных. Возможно, Украина надеялась, что Россия сделает импульсивный шаг навстречу, но повлиять на Москву не удалось — как и в 2015-м, РФ требует организовать выборы на оккупированной ею территории и амнистию боевикам. В результате выбранная Украиной концепция "ни войны, ни мира" себя исчерпала — переговорный процесс в Минске зашел в тупик, требуя новых решений.

В режиме тишины

"Этот год напомнил нам, что такое тишина", — сказал в своем новогоднем обращении к украинцам президент Владимир Зеленский. В 2020-м Украине удалось инициировать выполнение первого пункта минских соглашений, установить самое долгое в истории войны перемирие — более 160 дней. С 27 июля количество официально зарегистрированных обстрелов действительно уменьшилось, как и число погибших украинских военных. К тому же наша сторона прилагает максимум усилий, чтобы перемирие продолжалось как можно дольше, порой не замечая действий противника. И противник этим пользуется — в ответ Россия и подконтрольные ей незаконные вооружённые формирования прибегают к более серьезным нарушениям. Например, 11 января от обстрелов со стороны боевиков, по данным штаба операции Объединенных сил, погиб украинский военный. Провокации, по оценкам опрошенных Фокусом военных экспертов, продолжатся, а с ними может вырасти не только число убитых военнослужащих и погибших среди мирного населения, но и напряжение в украинском обществе — найдутся те, кто вновь заявят, что украинские власти подыгрывают Путину. А Кремль будет играть. Режим тишины не выгоден России, которая хочет с помощью подконтрольных ей сил на Донбассе нарушать его, истощая украинские ресурсы путем ведения боевых действий низкой интенсивности, подталкивая к выполнению политической части минских соглашений.

[ + – ] Салют павшим

Конфликтная сторона

"Ничего не сделано в плане политического урегулирования", — так ситуацию на Донбассе видит президент России Владимир Путин. Во время итоговой пресс-конференции он отметил, что украинские власти много раз публично обещали отказаться от выполнения минских соглашений и стремятся пересмотреть их основные положения.

"Хочу обратить внимание, что минские соглашения подтверждены соответствующей резолюцией Совета безопасности ООН, и значит, получили силу международного закона. Поэтому вот так, в одностороннем порядке, пересмотреть ничего не удастся. Нужно с уважением относиться к другой стороне, которая подписала этот документ, а именно — представителям Донбасса", — уточнил глава РФ и пообещал, что Россия будет и в дальнейшем поддерживать Донбасс "по линии прямого сотрудничества".

Согласие Украины на миротворческую миссию исключительно на линии разграничения и через механизм прямых переговоров с боевиками означает согласие на оккупацию в последующие годы аналитик Мария Кучеренко

Как раз к прямым переговорам с боевиками Украину подталкивала Россия весь предыдущий год. Но официально усадить за один стол украинских представителей с боевиками ей не удалось. Для России важно показать, что она не сторона конфликта, а наблюдатель, миротворец, и в Украине не международный конфликт, а гражданский, поэтому вопросы выборов на оккупированных территориях, амнистии боевикам и обмена удерживаемыми лицами необходимо обсуждать с представителями "республик". Те вновь попытаются получить субъектность, применяя давление и шантаж. Например, когда речь заходит об обмене пленными. Боевики требуют не просто возврата своих людей, подозреваемых и осужденных в Украине за терроризм, но "полной правовой очистки при подготовке к освобождению или уже после процедуры обмена удерживаемыми лицами". То есть помилования или снятия всех обвинений в связи с отсутствием состава преступления.

План В и план С

Очевидно, что план А президента Владимира Зеленского, преду­сматривающий уступки на уровне Минска, не сработал, поэтому время переходить к плану В. Например, его частью может быть введение миротворцев на Донбасс. Через Совбез ООН такое решение вряд ли удастся провести — Россия наверняка воспользуется своим правом вето. Но такое решение можно провести через ОБСЕ.

"У организации есть такой мандат, хотя он никогда не применялся", — говорит Алексей Резников, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Но пока Кремль всячески не поддерживает идею привлечения на Донбасс миротворцев, тем более на украинско-российскую границу.

"Согласие Украины на миротворческую миссию исключительно на линии разграничения и через механизм прямых переговоров с представителями незаконных военизированных формирований, на чем настаивает РФ, означает согласование фиксации оккупации в последующие годы. Также это приведет к постепенной легализации подконтрольных России незаконных вооруженных формирований как стороны военного противостояния", — отмечает Мария Кучеренко, аналитик Центра исследований проблем гражданского общества.

Важно

9 декабря заканчивается срок, отведенный Зеленским на выполнение Минска-2. Что дальше?

В 2021-м Украина вряд ли перейдет к плану С, который часто называют "Стена". О нем в свое время говорил дипломат Вадим Пристайко, а в последнее время вспоминает советник главы украинской делегации в ТКГ в Минске Алексей Арестович. Его суть в том, чтобы временно отказаться от активных переговоров по восстановлению территориальной целостности Украины и работать только с людьми — предлагать им программы переселения, давать упрощенную возможность студентам из ОРДЛО поступать в вузы. Но если Украина начнет выстраивать эту "стену", то Кремль обвинит нас в выходе из переговоров, потребует от США и ЕС смягчения санкций и с новыми силами перейдет к эскалации войны на Донбассе. Причем уровень угрозы со стороны России может вырасти не только в зоне проведения операции Объединенных сил, но и внутри страны.

Минский порядок

Россия как никто другой заинтересована сохранить минский формат переговоров. Во-первых, она надеется там доминировать. Во-вторых, с помощью Минска ей удается шантажировать Украину. В условиях "Нормандии" так действовать не получается. Поэтому Кремль пытается отодвинуть "нормандский формат" на второй план — даже на уровне встреч министров иностранных дел. Не стоит ожидать, что в ближайшие месяцы Россия согласится на проведение нового раунда переговоров в Париже или Берлине. Тем более что со стороны Франции и Германии слышны предложения о необходимости изменить логику выполнения минских соглашений: безопасность — восстановление территориальной целостности — выборы. Как повод Москва использует утверждение, что Украина все еще не выполнила все "обещания". В таких условиях Украина может пойти на уступки на уровне Минска ради "Нормандии", но это приведет к потере позиций в переговорах и взятию на себя новых обязательств. Потому надежда лишь на давление международных партнеров. В 2021-м как раз оно и может усилиться.

Важно

Кравчук — не Кучма. Как смена главы ТКГ в Минске изменит ход переговоров в Минске

Во-первых, до осени на посту канцлера Германии будет находиться Ангела Меркель. Она оставит его только после очередных парламентских выборов. Меркель известна своей проактивной позицией в отношении Украины — она лично занималась украинским вопросом. Во-вторых, на стороне Украины могут оказаться США. Новоизбранный президент Джо Байден откровенно симпатизировал Украине в отличие от его предшественника Дональда Трампа, который из-за связей с Кремлем не способен разглядеть вооруженную агрессию РФ на территории Украины. По словам экс-министра иностранных дел Павла Климкина, после вступления в должность Байдена начнётся серьезный разговор и Белый дом ключевые подходы по Украине согласует с Евросоюзом.