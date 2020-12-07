9 декабря заканчивается срок, отведенный Зеленским на выполнение Минска-2. Что дальше?

9 декабря 2019 года в Париже состоялась встреча "нормандской четверки", вскоре после которой Зеленский отвел год на выполнение минских соглашений и прямые переговоры с Владимиром Путиным. Спустя время оказалось, что выбранная тактика малых шагов малоэффективна: Россия требует переходить к политической части договора, а выход из него может повлечь нежелательные последствия.

Миле Король на днях исполнилось четыре года. Три из них девочка живет только с мамой в оккупированной Макеевке, отца Милы Александра Короля представители незаконных вооруженных формирований задержали в сентябре 2017-го во время пересечения КПВВ "Еленовка". "Случилось все на глазах у ребенка, ведь мы ехали проведать родителей, — вспоминает Татьяна Лач, жена Короля. — Пока я искала, как отвезти дочь домой, Сашу били прямо в поле. Затем отвезли в так называемый отдел по борьбе с организованной преступностью в Донецк — в подвале голову привязали скотчем, тело облили водой и стали пытать электрическим током. И все потому, что были уверены: Саша пошел на сотрудничество с СБУ и выполнял задание службы — фотографировал "военные объекты". Три года из жизни Татьяны и маленькой Милы в ОРДЛО — это постоянные поиски мужа и отца (ведь место содержания Александра Короля долго никто не сообщал), общение с адвокатом (к защите "шпионов" боевики допускают лишь нескольких своих юристов) и сбор передач в СИЗО. А еще — запрет выезда семьи с оккупированной территории. "Мне так и говорили: "Тебя арестуем, а ребенка отправим в детский дом", — рассказывает Татьяна. Время шло, но фамилия Александра Короля не попадала в списки на обмен. "Твоя очередь еще не пришла", — так сказали Саше на одном из "судов", — говорит его жена. — И неизвестно, когда придет, ведь менять хотят не на своих людей, а на статусы и привилегии, о которых годами спорят в Минске".

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Обмен удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" — одна из договоренностей, достигнутая в Париже 9 декабря 2019 года во время встречи лидеров государств "нормандской четверки", посвященной урегулированию конфликта на Донбассе. Кроме того, стороны пообещали прекратить огонь, открыть новые пункты пропуска, развести силы и средства на трех участках, другими словами — выполнять большинство пунктов минских соглашений.

Украинская сторона как никогда прежде взялась за "домашнее задание", продемонстрировав готовность к компромиссам. Во-первых, за это время Владимир Зеленский и Владимир Путин разговаривали по телефону несколько раз — накануне важных событий на Донбассе. Во-вторых, Украина повысила уровень представительства делегации на переговорах в Минске (в ее состав вошли первый президент Украины Леонид Кравчук, несколько народных депутатов и представители ОРДЛО от Украины). В-третьих, предложила "режим тишины", который продолжается уже четыре месяца, организовала новые КПВВ. Но России всего этого мало: она продолжает снабжать боевиков оружием и боеприпасами (которыми те обстреливают украинские позиции), захватывает новых заложников, пополняя "обменный фонд", и не позволяет выезжать гражданским с оккупированных территорий.

Непрямой разговор

"Поговорите с Донбассом" — этого требует Россия. Все — от ее представителей в Минске до хозяина Кремля — всячески подталкивают Украину к прямым переговорам с представителями незаконных вооруженных формирований на Донбассе, а значит, к признанию особого статуса территорий, а ее отдельных жителей — субъектами переговорного процесса. "Иногда кажется, что Украина действительно готова сыграть в игру Москвы — легитимизировать боевиков. Но каждый раз, когда мы приближались к красной черте, Зеленский и его команда останавливались и делали шаг назад. Можно предположить, что под давлением общества, которое, и об этом говорят соцопросы, не готово к возвращению части Донбасса на условиях России", — рассуждает Алексей Гарань, профессор политологии Национального университета "Киево-Могилянская академия", научный директор фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива.

[ + – ] ПЛАН КРАВЧУКА. Глава украинской делегации в Минске предложил: сначала вывод российских войск, затем – выборы, Россия отказалась Фото: Getty Images

Неудобные ситуации возникали в 2020-м минимум дважды — в марте и сентябре. Сначала глава Офиса президента Андрей Ермак подписал документ о создании некого Консультативного совета в политической подгруппе на переговорах в Минске. В нее должны были войти представители Украины и ОРДЛО, а РФ получила бы статус гаранта-наблюдателя наравне с Францией, Германией и ОБСЕ. После на позиции украинских военных могли прийти боевики — в Минске согласились на проведение совместной инспекции украинских военных и представителей "той стороны" на месте якобы обстрелов в районе поселка Шумы.

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В результате спустя год после "Нормандии" ситуация существенно не улучшилась. Даже "режим тишины", о котором так часто вспоминает президент Зеленский как о своей победе, — может оказаться тактической ловушкой Кремля: мол, безопасность мы обеспечиваем, давайте переходить к политическим вопросам. И она уже усилила давление на украинскую сторону — сперва потребовала от Верховной Рады отменить постановление о проведении местных выборов в Украине, затем захотела увидеть постановление об утверждении "дорожной карты" по урегулированию конфликта на Донбассе, разработанной в рамках ТКГ. Причем эту "карту" сама Россия и подготовила, а после "слила" в интернет. Это "документ" об особом статусе Донбасса и передаче контроля над границей после выборов. В ответ Украина предложила свой "план совместных шагов", от которого РФ отказалась. "Когда Кравчук предложил представить план действий от имени России, Борис Грызлов [представляет на переговорах РФ] заявил, что это невозможно, ведь это будет расцениваться как вмешательство РФ во внутренние дела Украины, на что она, конечно же, пойти не может", — говорит Сергей Гармаш, журналист и участник политической переговорной группы в Минске. Он убежден, что ситуация в Минске патовая.

Отказаться от Минска

Самый радикальный способ решить проблему — отказаться от минского формата. По словам военного эксперта Олега Жданова, любой следующий ход Украины в Минске в сложившейся ситуации только осложняет и без того непростую ситуацию. "В тексте минских соглашений есть пункт об особенном статусе, который должен быть закреплен на постоянной основе в Конституции Украины. Кроме того, силовые органы местного самоуправления, то есть вся правоохранительная система ОРДЛО, должны формироваться отдельно от украинской. Выполнение этих двух пунктов — путь к федерализации. Уверен, Петр Порошенко знал об этом, но согласился подписать соглашения в надежде, что их никогда не придется выполнять", — говорит эксперт. Он предлагает Владимиру Зеленскому назвать минские соглашения политической ошибкой своего предшественника, переложить ответственность на Порошенко, выйти из переговоров, а после четко заявить, что соперник Украины — не какая-то мифическая "та сторона", а РФ.

"Режим тишины" — тактическая ловушка Кремля: мол, безопасность мы обеспечиваем, давайте переходить к политичес­ким вопросам

Но после отказа от Минска возможно не просто обострение на фронте, но масштабная военная операция России, которую Украина пытается не допустить шесть лет. Хотя вероятность такой, по оценкам опрошенных Фокусом военных и политических экспертов, невелика. России выгодны эпизодические вспышки, так она может изматывать украинское общество, ослаблять президента и власть в целом.

Отказываться от Минска Украина не спешит. В Офисе президента и Кабмине до сих пор считают минские соглашения единственным реальным документом, благодаря которому возможно разрешение конфликта на Донбассе. "Это самоубийство", — коротко реагирует на подобное предложения Алексей Резников, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. В первую очередь потому, что после этого ЕС может снять российские экономические санкции по Донбассу — они введены из-за невыполнения минских соглашений. Если Украина выйдет из Минска, не будет причины их удерживать.

Переписать протоколы

Если отказаться нельзя, то реально пересмотреть минские соглашения. "Украине придется менять тактику переговоров в минском процессе, если мы не хотим еще шесть лет ходить по кругу, очерченному московским циркулем. Мы должны перестать обороняться и в полной мере использовать возможности тех же минских документов, рычаги влияния на российскую агентуру в Украине и ее СМИ. Хватит бояться обидеть Путина! Минск достаточно гибко выписан, чтоб можно было сделать его выгодным Украине. Но для этого нужно не бояться ломать устоявшиеся стереотипы в нем", — говорит Сергей Гармаш.

[ + – ] ГОЛОС ОБЩЕСТВА. Согласно соцопросам, большинство украинцев не хотят возвращения части Донбасса на условиях России Фото: Getty Images

Об этом рассуждает и министр Резников: "Надо честно сказать, в каких вопросах они [соглашения] работают, в каких могут, а в каких — никогда, поэтому придется все-таки переписывать". Есть информация, что Украина работает над поправками в Минск, но какими они будут — сказать сложно. Как минимум изменения должны касаться конституционных инициатив и закрытия границы. Россия понимает, что такие инициативы Украины могут найти поддержку у западных союзников. Стоит лишь вспомнить, как после встречи в Париже 9 декабря прошлого года канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что минские соглашения — не "окаменевший документ", для его воплощения необходима "гибкость". Поэтому Россия настойчиво предлагает Украине публично отказаться даже от самой идеи возможного обновления минских документов.

Параллельный формат

Третий вариант — воспользоваться параллельной переговорной площадкой по Донбассу. В первую очередь — "нормандской". Но сейчас, несмотря на желание Украины и поддержку лидеров Франции и Германии, собрать эту четверку сложно. Зато ничто не мешает президенту Владимиру Зеленскому, как он и хотел, обратиться к странам — подписантам Будапештского меморандума, Великобритании, США и даже Китаю, и получить их письменные позиции и предложения.

Иногда кажется, что Украина готова сыграть в игру Москвы — леги­тимизи­ровать боевиков. Но каждый раз у красной черты Зеленский и его команда ос­танав­лива­ются и делают шаг назад профессор политологии Национального университета "Киево-Могилянская академия" Алексей Гарань

Другой вопрос, что сейчас не лучший момент решать вопрос альтернативы Минску. По крайней мере, надо подождать начала каденции новой администрации в США. "Ключевые рычаги влияния в руках американцев. От них зависят эффективная коммуникация и солидарные действия с Европейским союзом и другими союзниками", — говорит Фокусу Павел Климкин, бывший министр иностранных дел. Дело в том, что после смены хозяина Белого дома США и РФ неизбежно будут налаживать новые контакты, и Украина, вероятно, станет одной из тем для разговора. "Тогда станут возможны изменения в экономических и гуманитарных направлениях и, что особо важно для нас, в вопросах безопасности и освобождения людей", — добавляет Климкин. Дело не в формате и сроках, а в содержании, готовности ЕС и США вложиться в реальное решение, а также гарантиях выполнения договоренностей, то есть кто, что и при каких условиях будет выполнять и как контролировать. "Ближайшие месяцы турбулентности важно использовать Украине не для контактов с Россией, а для проведения по-настоящему доверительных консультаций с новой администрацией США: показать нашу стратегию по Донбассу, видение решения проблемы, объяснить актуальность той или иной помощи, а также продемонстрировать, что Украина готова к дальнейшим процессам после деоккупации", — советует дипломат.

Публичный же план Украины за год все-таки появился. Его не так давно озвучил в Минске глава украинской делегации Леонид Кравчук. На первом месте — вывод иностранных войск, незаконных вооруженных формирований и наемников с территории Украины. На втором — отмена РФ ряда решений и документов, которые являются прямым вмешательством в жизнь ОРДЛО, например, об упрощенном порядке предоставления жителям этих территорий российского гражданства. Далее — восстановление контроля над соответствующим участком российско-украинской государственной границы с помощью СММ ОБСЕ и увеличение численности миссии. А уж после — подготовка и проведение там местных выборов.

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Но, несмотря на то что план появился, в дипломатических кругах намекают: коммуникации с международниками и даже украинским обществом нет, а действия власти все еще непредсказуемы. Например, секретарь СНБО Алексей Данилов обещает скорое решение Совета по вопросу Донбасса. О чем оно, не говорит. Тем более не знают, к какому сценарию готовиться, жители ОРДЛО. "Иногда мне кажется, что было бы легче ждать освобождения родных, если бы с такими, как я, разговаривали те, от кого с украинской стороны зависит освобождение заложников, — замечает жена гражданского заложника Татьяна Лач. — Тем более сложно даже представить, как в подвале СИЗО чувствует себя мой Саша среди крыс и тараканов в тот момент, когда какого-то работника "народной милиции" и "министерства госбезопасности" под видом шпиона отдают Украине, в то время как из Минска слышно, что кто-то срывает большой обмен".