Секретарь СНБО Данилов о карантине, проблеме КСУ, предательстве России и независимости Ичкерии

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал Фокусу о главных угрозах национальной безопасности Украины и плане "Б" по Донбассу.

Еще недавно Алексей Данилов был далек от большой политики. В прошлом он мэр Луганска, глава одноименной облгосадминистрации, народный депутат от "Блока Юлии Тимошенко", а в последнее время — основатель компании, занимающейся геоинформационными системами, BigData и другими IT-инструментами. На должность секретаря СНБО Данилов назначен в октябре 2019-го. Это кадровое решение президента Владимира Зеленского удивило многих, поскольку Данилов не был публичным представителем его команды во время выборов. Но оказалось, что будущий секретарь СНБО давно в игре: "Держава в смартфоне" — как раз Данилова, эту программу Зе-команда использовала для собственного онлайн-подсчета голосов во время выборов.

Кто он: Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Почему он: Знает все о внешних и внутренних угрозах Украине

Ныне в зале для совещаний аппарата СНБО установлен большой экран. На нем можно оперативно посмотреть информацию обо всех угрозах национальной безопасности — от кибератак до распространения COVID-19.

Есть у революции начало, нет у революции конца

Не знаю, с какой угрозы национальной безопасности лучше начать разговор: эпидемии коронавируса или действий Конституционного Суда Украины (КСУ). После решения последнего прошло три недели, ничего не сделано для преодоления кризиса. Что происходит, мы учимся жить с этой угрозой?

— Мы с ней живем с тех пор, как законодатель не очень точно истолковал, чем должен заниматься КСУ. Почему одни законы суд анализирует на предмет конституционности, а другие нет? Разрешение проводить такой избирательный анализ — большая ошибка. Некоторые пользуются этой возможностью и получают нужные решения в нужное время. Думаю, все принятые парламентом законы должны поступать в КСУ, и если на протяжении, например, полугода суд не вынесет решения, то закон автоматически признается соответствующим Конституции. Не должно быть такого, что решение о неконституционности указа президента принимается спустя пять лет после его подписания, как это было в случае назначения директора НАБУ Артема Сытника. Человек работал все это время, и вдруг оказывается, что незаконно. Неужели в КСУ с самого начала не понимали, что указ был неконституционным? Если понимали, то что это за "молчание ягнят"?! Законодатель, внеся в 2016 году изменения в Конституцию в части правосудия, фактически убрал все предохранители по отношению к КСУ: сегодня судьи ни за что не отвечают, уволить их нельзя, зато они получают высокие зарплаты. Более того, их решения часто контраверсионные с точки зрения развития нашего государства. Я никоим образом не хочу вмешиваться в работу судей, но то, что мы имеем сейчас, действительно опасно для нашей страны. Мы не знаем, какое судьи завтра примут решение, не исключено, что оно сможет развернуть Украину на 180 градусов.

После решения КСУ об электронном декларировании вы заявили, что в действиях его председателя Александра Тупицкого есть признаки уголовного преступления и ему надо подумать над линией защиты в суде. Как считаете, почему он до сих пор на должности?

— Сегодня может оказаться, что сам Тупицкий на должности незаконно. Когда подняли его дела [речь идет об отмене решения судьи Тупицкого Европейским судом по правам человека], возник вопрос, а мог ли он стать судьей КСУ? Что делать с человеком по фамилии Шевчук [уволенный в 2019 году глава КСУ Станислав Шевчук], у которого на руках решение суда о том, что он может работать в КСУ? Это решение не выполняют кто? Судьи КСУ! Вообще наша судебная система в существующем виде разбалансированная, безответственная, крайне небезопасная для страны. Все знают, что два плюс два — четыре. Но в наших судах может быть и три, и восемь, и десять.

[ + – ] КОВИДНЫЙ ПРОГНОЗ. При условии соблюдения рекомендаций в середине декабря Украина может выйти на позитивную динамику

Раз уж мы заговорили о судах, то является ли угрозой нацбезопасности деятельность Окружного административного суда Киева, руководство которого, возможно, в разное время влияло не только на судей, но на парламент и даже Офис президента?

— До судебной реформы в Украине никогда не доходили руки. Дело не в фамилиях, а в системе — она абсолютно не работает в пользу государства, граждан. Судьи всегда были удобным инструментом для решения тех или иных проблем. Чтобы менять систему, есть народные депутаты, но они всегда думают, как выиграть следующие выборы. Проблема в том, что как только начинаются те или иные реформы, определенный круг лиц получает под это гранты, и процесс нескончаемый — всегда имеются замечания. Выражение "Есть у революции начало, нет у революции конца" — о реформах в Украине. Вместо того чтобы быстро провести, например, децентрализацию, растянули ее до сегодняшнего дня. Зачем? Очевидно же, что такое наследие советской системы, как областные, районные, сельские советы, в современном мире не работают. Сколько мы говорим о судебной реформе? Я помню разговоры еще времен президентства Леонида Кучмы. А потом решили, что по телефонному звонку можно все решить, и реформа остановилась.

Какой выход из конституционного кризиса?

— Сложный вопрос. Владимир Александрович [Зеленский] сразу созвал заседание СНБО, в результате бурного обсуждения приняли решение — оно выполнено президентом в виде подготовки законопроекта. Сейчас он в парламенте. Решение за ВР. Но не надо забывать, что любой закон, принятый ВР, рано или поздно попадет в КСУ, а кто там будет сам себя судить?

Собственный карантин

Можете объяснить, почему за лето соответствующие ведомства не провели планирования работы госпредприятий, учебных заведений, транспорта так, чтобы уменьшить число контактов? Вместо этого мы вновь прибегаем к ограничениям.

— Аппарат СНБО — не орган исполнительной власти, который подчиняется Кабмину, мы не можем давать указания. Мы анализируем и контролируем ситуацию, обращаем внимание на вызовы, которые, по нашему мнению, несут угрозу безопасности Украины. Первую информацию о коронавирусе мы получили 25 декабря 2019 года — практически сразу отреагировали, создали штаб, а 13 марта состоялось первое заседание СНБО на эту тему. К сожалению, исполнительная дисциплина Кабмина не всегда соответствует требованию времени. Я не могу на кого-то жаловаться, но мне бы хотелось, чтобы люди, от которых зависят решения, выполняли указы и распоряжения президента.

Хотите сказать, что правительство выполняет не все решения СНБО?

— Еще раз подчеркиваю: аппарат СНБО — не орган исполнительной власти, мы можем контролировать, обращать внимание, настаивать, спрашивать, быть "цербером". Но не можем вместо правительства выполнять его работу. С самого начала мы просили восстановить санитарно-эпидемиологическую службу, потому что она была искусственно ликвидирована. Санврач должен быть в каждом районе, городе и нести ответственность за санитарно-эпидемиологическое состояние подведомственной территории. Сегодня эта задача не выполнена.

"Вижу ли я, что РФ может уйти? Нет. РФ не заинтересована, чтобы Владимир Зеленский был успешным президентом. Это квинтэссенция всего процесса"

Что же касается первичного карантина, считаем, что все было отработано верно: на тот момент наша система здравоохранения не была готова к вызовам пандемии, поезд летел на скорости 300 км/ч, и мы пытались что-то изменить на ходу. Медреформа продолжается несколько лет — это как если бы кто-то затеял ремонт, разрушил все, завез стройматериалы и кричал "Помогите!". Реформу надо планировать от начала и до конца и на каждом этапе контролировать выполнение.

Вы говорите о планировании, так с чем мы пришли ко второй волне коронавируса?

— Может, это еще продолжение первой… Никто не понимает точно, как она развивается. Но мы четко знаем: наша медицинская система тогда не была готова к эпидемии. Мы старались максимально улучшить ситуацию шаг за шагом с учетом рекомендаций нашей аналитической группы, поняли, что надо делать. Так, сначала все говорили, что нужны аппараты ИВЛ [искусственной вентиляции легких]. Но после оказалось, что они необходимы только самым тяжелым больным, а кислород в целом требуется в гораздо большем количестве случаев.

В Украине сейчас как раз и говорят о проблемах с поставками кислородных концентраторов…

— Проблемы с кислородом в стране нет. У нас есть почти два десятка сертифицированных производств. Есть вопросы логистики, технического обеспечения. Но они решаются. Я не могу сказать, что все сидят и чего-то ждут. Да, возникают нестандартные ситуации — бывают случаи, которые вызывают резонанс, но это не массовое явление.

При каких условиях будет введен тотальный карантин?

— Все зависит от поведения граждан. Наша система мониторинга "СОТА", которая работает с использованием искусственного интеллекта, позволяет на два месяца вперед спрогнозировать ситуацию по всей стране и по отдельным регионам.

"Классические СМИ проигрывают социальным сетям — у вторых другая скорость, аргументация, это уже инструмент в руках специальных служб"

Есть оптимистический и пессимистический сценарии развития ситуации с COVID-19. О втором говорить не хочу. А вот при условии соблюдения рекомендаций в середине декабря можем выйти на позитивную динамику. Эпидемию можно остановить, если каждый из нас будет находиться в условиях личного карантина — сведет к минимуму количество контактов, будет пользоваться всеми средствами защиты. Пока же зайдите на базар или магазин — никто не соблюдает дистанцию, и это проблема. Все должны понимать, что они ответственны не только за себя, но и за тех, кто рядом. Мы живем с мамой моей жены, ей 89 лет, и я понимаю: не дай Бог принести в дом вирус!

С кем Украина ведет переговоры о закупке вакцины против COVID-19?

— Вакцина будет. Вопрос — когда, а учитывая постоянные мутации коронавируса — от какого штамма. Все компании, которые занимаются разработкой и производством вакцины, нам известны, с каждой ведутся в той или иной степени переговоры, они дадут результат. Не секрет, что уже в ближайшем будущем появится украинский аналог японского лекарства. Субстанция есть, она проходит испытания, надо просто подтвердить эквивалентность японскому препарату, на базе которого мы производим собственный.

Главный враг

Когда в Луганскую область в 2014-м зашли российские военные, вы понимали, что это надолго?

— В фактическое управление Донецкой и Луганской областей россияне зашли намного раньше. Если проанализировать систему координат, которая была у Януковича, то заметите, что еще при нем ребята из Ростова вернулись в Донецк и стали руководить, в частности, областным управлением СБУ. Это была ползучая оккупация — убивали все украинское.

Когда соглашались на должность секретаря СНБО, что думали на предмет того, что можете сделать для урегулирования ситуации на Донбассе?

— До того времени, пока Россия как государство-оккупант не уйдет из Крыма, части Донецкой и Луганской областей, все переговоры, договоренности будут крайне шаткими с точки зрения их выполнения. Вижу ли я, что РФ может уйти? Нет. РФ не заинтересована, чтобы Владимир Зеленский был успешным президентом. Это квинтэссенция всего процесса. Владимир Александрович после победы на выборах, обращаясь ко всем постсоветским странам, заявил: у Украины получилось, и у вас может получиться. Путин понимает, что у него есть свои молодые упорные люди, способные вместо него руководить страной…

"До судебной реформы в Украине никогда не доходили руки. Дело не в фамилиях, а в системе — она абсолютно не работает в пользу государства, граждан. Судьи — удобный инструмент для решения проблем"

Многие говорят о хорватском варианте, но забывают, что у Хорватии нет границы с РФ. Россия не может существовать без внешнего врага, она всю жизнь должна с кем-то воевать, а иначе распадется. Вдруг население посмотрит по сторонам и подумает, что так плохо живет, потому что "царь" плохой? Чтобы "царь" был хороший, российская власть придумывает искусственных врагов — грузин, украинцев, американцев. С другой стороны, решить проблему деоккупации, освобождения территорий без дальнейших переговоров с Россией тоже невозможно. А она времени не теряет — выдает свои паспорта, насаждает свое законодательство, вводит свою валюту. Мы со своей стороны, как обещал президент Владимир Зеленский, тоже делаем все от нас зависящее, чтобы вопрос был решен мирным путем: платим пенсии, открываем КПВВ, отстроили мост в Станице Луганской. Россия же все время подталкивает нас к общению с представителями ОРДЛО. А что с ними общаться? Они ничего не решают. Все решается в одном месте — в Кремле.

Ранее Зеленский говорил, что хочет договориться с Путиным, это невозможно?

— Договориться можно всегда. Но на каких условиях. У нас есть "красные линии", которые мы не можем пересекать. Украинское общество заинтересовано в создании мощного государства. Если мы будем соглашаться на те вещи, которое не воспринимает общество, возникнет пожар.

Российские соцсети угрожают нашей национальной безопасности? Кто и как следит за их пользователями в Украине?

— Когда социальные сети были в условно ограниченном состоянии как средство локального общения — одна ситуация. Теперь они полноценные СМИ, при помощи которых можно вести мощные информационные кампании, что несет риски иного порядка. Классические СМИ проигрывают — у социальных сетей другая скорость, аргументация, это уже инструмент в руках специальных служб. В этом случае задача Путина понятна: развалить Европу в существующем виде. Он посягает на Польшу, страны Балтии — мечтает вернуть влияние на все страны бывшего соцлагеря. И это происходит не без использования соцсетей.

[ + – ] ДОНБАССКИЙ ВОПРОС. Данилов говорит, что готовится решение СНБО по ситуации в Донецкой и Луганской областях

Так есть мониторинг пользователей или нет?

— Есть множество вещей, но не обо всех можем говорить публично. Мониторинг пользователей может вести любой, у кого есть для этого инструменты. Аппарат СНБО не занимается мониторингом той или иной персоны, этим могут заниматься спецслужбы.

План по Донбассу

9 декабря истекает срок действия плана А — разрешение конфликта на Донбассе политико-дипломатическим путем. Что дальше?

— Это решение президента. 7 декабря 2019 года состоялось заседание СНБО, на котором были приняты пять вариантов развития ситуации на Донбассе. Открою небольшую тайну: готовится решение СНБО по ситуации в Донецкой и Луганской областях.

Какое?

— Не знаю, каким оно будет — открытым или закрытым.

"Вакцина от коронавируса будет. Уже в ближайшем будущем появится украинский аналог японского лекарства"

Какой вы видите вариант урегулирования конфликта, были ли ошибки?

— Я говорю не "конфликт", а "война". Если спрашиваете об ошибках, то да, были, а иначе в жизни все было бы безупречно. Есть вещи, которые обсуждать нельзя, тогда спекуляций будет меньше. Например, тема государственного языка как фундаментальный вопрос для сохранения нашей государственности. Если у кого-то есть желание говорить по-русски, по-турецки, по-армянски — пожалуйста. Никого нельзя заставить общаться на украинском языке, но если ты хочешь быть госслужащим, то должен свободно им владеть.

Военные предполагают возможное обострение на фронте, что говорят данные СНБО?

— Ситуация может ухудшиться в любой момент. И это зависит не от тех людей, которые находятся в оккупированных Донецке или Луганске, а только от Кремля. Но ВСУ готовы ответить на любые вызовы.

Как Украина гарантирует безопасность граждан, которые живут на оккупированных территориях и пересекают линию разграничения?

— Если человек на территории, подконтрольной правительству Украины, — ответственность стопроцентная. Не совершал преступлений — бояться нечего. За то, что происходит на оккупированной территории, отвечает страна-агрессор, так записано в конвенции ООН. Поверьте, система мониторинга, которая есть в распоряжении Аппарата СНБО, позволяет отслеживать много вещей, в том числе как и кто пересекает линию разграничения.

Какие уроки Украина должна вынести после разрешения конфликта Армения-Азербайджан?

— Первый — настойчивость. Азербайджанцы настойчиво возвращали территорию, которую считали исконно своей. Второй — Россия любого предаст и сразу забудет. Считаю, что РФ предала армян. И это еще одно доказательство цены договоренностей с Россией. Поверьте, в наше время еще многое будет происходить. Все начнется с Кавказа, и мы увидим, как Ичкерия станет независимой.