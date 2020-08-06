Кравчук — не Кучма. Как смена главы ТКГ в Минске изменит ход переговоров в Минске

Риторика нового главы украинской делегации на переговорах в Минске Леонида Кравчука похожа на ту, что использует главный переговорщик с Россией Андрей Ермак: мы за целостность Украины, но с жителями Донбасса разговаривать надо, а ради мира — идти на компромиссы

В понедельник, 3 августа, Леонид Кравчук впервые встретился с украинской делегацией в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом рассказывает журналист, член политической подгруппы Сергей Гармаш. "Знакомились, вводили Леонида Кравчука в курс текущих дел по подгруппам. Он озвучивал некоторые идеи. Например, дать Донецкой и Луганской областям статус свободных экономических зон. Говорил, как сделать работу делегации более открытой для общества. В целом впечатление благоприятное. Ничего "зрадного" не озвучивал и не предлагал", — говорит он.

28 июля Офис президента объявил, что Леонид Кучма вышел из переговоров в Минске, а спустя два дня главой делегации стал первый президент Украины Леонид Кравчук. Это назначение неоднозначное по нескольким причинам. Во-первых, ротация произошла во время очередного шаткого перемирия на Донбассе. Во-вторых, на должность пришел не молодой энергичный политик, а 86-летний человек-символ, которому может быть трудно вести напряженные многочасовые переговоры. В-третьих, позиция Кравчука никогда не отличалась принципиальностью, за свою политическую карьеру он поддерживал совершенно разные политические силы, умел "ходить между капельками". Наконец, настораживают тесные и долгие контакты Кравчука с лидером ОПЗЖ Виктором Медведчуком — тот никогда не скрывал, что хочет контролировать переговорный процесс в Минске.

Усталость Кучмы

Леонид Кучма входил в Минск дважды. Первый раз в 2014-м. Тогда его называли идеальным кандидатом, ведь второй президент Украины мог на равных говорить со многими представителями России. Проработав четыре года, заявил: "возраст критический", "волонтерской работой" больше заниматься не может. Но уже после победы на выборах Зеленского передумал и возглавил украинскую делегацию вновь. Его вторая каденция наиболее запомнилась историей с "формулой Штайнмайера". Именно Кучма отказался ставить подпись на одном листе с представителями боевиков, приглашенными РФ в Минск, в результате чего появилось четыре отдельных письма координатору от ОБСЕ о согласии с "формулой". По оценкам Марии Золкиной, политического аналитика Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива, Кучма был единственным из украинских переговорщиков, кто откровенно и стабильно критиковал "формулу Штайнмайера", настаивал: ее невозможно имплементировать в украинское законодательство без решения вопросов безопасности — прекращения огня, вывода войск РФ, взятия под контроль государственной границы Украины. А еще называл невозможным предоставление Донбассу "особого статуса", ведь это путь к конфедерации. Таким образом Кучма сдерживал порывы Зеленского пойти на быстрый мир с РФ.

Кравчука вряд ли серьезно воспримет Путин — для него он человек, который несет ответственность за распад СССР

Авторитет Кучмы признавали как внешние эксперты, так и члены украинской делегации в Минске. Вице-премьер Алексей Резников в разговоре с Фокусом назвал его "гуру, мудрость которого все уважают" и намекал: у Леонида Даниловича свои счеты с россиянами — он уже знает, каково это — подписать документ, а после увидеть, что Россия нарушает данное ранее слово. Напомним, именно Леонид Кучма стал подписантом пресловутого Будапештского меморандума, который гарантировал Украине безопасность и защиту в обмен на отказ от ядерного оружия.

Но примерно с марта 2020-го Кучма не присутствует на заседаниях в Минске. На его возвращение в группу не рассчитывали и в мае: во время смены состава делегации от Украины говорили, что Кучма на должности остается временно — все его функции выполняет вице-премьер Резников, который получил право подписи. Именно последний завизировал соглашение о перемирии. По нашим источникам, Кучма не участвовал в переговорах потому, что не согласен с политикой Украины в Минске. В частности, он не поддерживал идею создания "консультативного совета" из представителей ОРДЛО. И даже хотел публично заявить о своих замечаниях, но на Банковой сумели убедить его уйти без скандалов. Так и произошло. Кучма уволился без объяснения причин. Впрочем, его сдержанность — не новость, он вообще старался не комментировать происходящее в Минске, а если и делал это, то нейтрально.

Багаж Кравчука

Другое дело — Леонид Кравчук. Он и раньше публично давал советы, как Украина должна действовать в Минске, а за первую неделю пребывания на должности главы делегации раздал столько интервью, сколько Кучма не успел за пять лет своей работы. Начал с общения с российскими журналистами — в прямом эфире программы Ольги Скабеевой. Российской аудитории он сказал, что "будет добиваться, чтобы на Донбассе был мир", для этого "надо двигаться навстречу друг другу".

СКАМЕЙКА ЗАПАСНЫХ. Возможно, одним из следующих переговорщиков станет Ющенко или Порошенко

"Леонид Кучма — не тот человек, который подпишет все, что ему скажут, и не скажет то, что идет вразрез с его убеждениями, — говорит Фокусу Константин Батозский, политолог, директор "Агентства развития Приазовья". — Если Кучму волнует место в истории, то Кравчука — ракурс в телевизоре. Леонид Макарович по своему психологическому типу человек, для которого свет софитов более важен, чем репутация. Поэтому я не удивлен, что Кравчук вышел к российским СМИ с четким, почти коллаборантским месседжем об особой системе управления Донбассом".

Политолог Тарас Чорновил, который давно и хорошо знает первого президента, уверен: Кравчуку важно политическое присутствие: "Поэтому он несколько раз поддерживал разные политические силы, но всегда оставался верным Виктору Медведчуку и братьям Суркисам. Я помню, как в середине 1990-х, после отставки, Кравчук нервничал, боялся арестов, уголовных дел. Именно Медведчук обеспечил ему защиту и продолжил его политическую карьеру, пригласив в свою партию. За это Леонид Кравчук всегда был благодарен. Вспомните момент, когда Медведчук перестал поддерживать Виктора Януковича и сделал ставку на Юлию Тимошенко, Кравчук тогда тоже резко заговорил по-другому". Речь идет о 2004-м, когда Кравчук называл себя "вип-агитатором за Януковича", и 2010-м, когда стал доверенным лицом кандидата в президенты Юлии Тимошенко. Более того, публично заявлял, что в случае ее победы генпрокурором может стать "профессионал, доктор юридических наук" Медведчук.

К слову, один из немногих примеров урегулирования споров в истории Кравчука связан также с Медведчуком и Суркисами. В те самые 1990-е он взялся решить вопрос дисквалификации футбольного клуба "Динамо" в еврокубках из-за знаменитой истории со взяткой в $30 тыс. и две норковые шубы. В результате дисквалификацию сняли. "Ничего удивительного, что сегодня Кравчук полностью поддерживает теорию Медведчука о необходимости идти на компромиссы ради мира", — резюмирует Чорновил. Правда, сам Кравчук заявляет, что уже года четыре не общается с бывшим своим адвокатом и коллегой.

Выбор президента

Версий, почему Леонид Кравчук стал главой украинской делегации в Минске, несколько. Одни эксперты предполагают, что настоял Путин, зная о связях с Медведчуком. Другие ссылаются на кадровый голод команды президента и нежелание ряда опытных политиков работать с ним. Но, скорее всего, решение о привлечении Кравчука принимал лично Владимир Зеленский, который до сих пор требует советов наставников в сложных ситуациях. Недаром во время одного из своих интервью, отвечая на вопрос журналистов об исторической личности, которая захватывает его более всего, тот неожиданно ответил: Леонид Кравчук. Стало понятно: политики ныне общаются.

В 1990-е Медведчук обеспечил Кравчуку защиту от уголовного преследования и продолжил его политическую карьеру

В то же время Кравчук публично не раз одобрял действия президента Зеленского. Например, в октябре 2019 года говорил: "Путин стал слушать украинского коллегу", "теперь странам необходимо открывать окно, а затем и двери друг другу и вести серьезные разговоры". А еще: "Россия начала смотреть на Украину не как на невестку, а как на государство". В апреле за работу на должности президента Кравчук поставил Зеленскому "четверку".

Кроме Кравчука Офис президента пригласил поработать в Минске первого премьер-министра независимой Украины, а ныне почетного президента Луганского землячества в Киеве — 87-летнего Витольда Фокина. "Его знают на Донбассе, он с 16 лет в шахте. И мы бы хотели видеть в группе такого человека, который мог бы сказать, чего хотят стратегически, национально и как угодно люди, которые там живут", — сказал о Фокине Леонид Кучма. В понедельник Фокин в статусе приглашенного присутствовал на упомянутой встрече Кравчука с участниками ТКГ. "Давно я не слышал в своем окружении выражения "народ Донбасса". Видно, что он много смотрит телевизор… Было впечатление, что экс-премьер приехал не с хутора под Киевом, а с оккупированной территории. Главное, что он был искренен в своем переживании за людей и за страну, все остальное сотрется суровой реальностью нежелания Москвы идти ни на какие компромиссы", — прокомментировал журналист Сергей Гармаш. Сам Фокин заявил, что готов ехать на оккупированные территории, чтобы услышать людей.

Грядущие перемены

Вряд ли можно ожидать, что назначение Леонида Кравчука кардинально изменит минский процесс. Во-первых, в Минске не принимаются глобальные решения, а лишь технические. Да и их автор с украинской стороны один — Владимир Зеленский, без его согласия украинская делегация ничего подписывать не может. Во-вторых, главным модератором остается вице-премьер Алексей Резников. В-третьих, Кравчука вряд ли серьезно воспримет Путин — для него он человек, который несет ответственность за распад СССР, а это событие президент РФ считает геополитической катастрофой.

Зато информационного шума вокруг Минска Кравчук создаст куда больше, чем другие: он скажет то, что официальные лица уровня депутатов или министров говорить не могут, и не промолчит в тот момент, в который предпочитал молчать Кучма. Кравчук уже сделал несколько громких политических заявлений о компромиссах и договоренностях, за которыми могут скрываться реальные шаги на сближение с ОРДЛО.

"Если Кучму волнует место в истории, то Кравчука — ракурс в телевизоре. Леонид Макарович по своему психологическому типу человек, для которого свет софитов важен"

Константин Батозский

В декабре 2019-го Украина решила вдохнуть в умирающее тело Минска новую жизнь: заявила о необходимости пересмотреть "минские договоренности" и готовности выполнять все условия. А в марте инициировала создание некого консультативного совета из представителей временно оккупированных территорий, желая таким образом выполнить условие о прямых переговорах с ОРДЛО. Но идея вызвала негативную реакцию в стране, к тому же ее не восприняли международники, поэтому она исчезла с повестки дня. Но Россия восприняла маневр с консультационным советом как попытку обмануть ее. "Стратегия, которую Украина выбрала в Минске, похожа на ромский гипноз: пытаемся играться с формулировками. В этом помогает господин Резников, который долгое время работал адвокатом в реальном секторе и владеет техникой подмены понятий, — говорит Константин Батозский. — Провал идеи с консультативным советом с точки зрения россиян — невыполнение данного слова. Эта ситуация уничтожала репутацию Ермака [глава Офиса президента Зеленского], который выступил автором идеи. И все дальнейшие попытки Резникова выиграть время не имели никакого влияния. Украина пошла на медведя без оружия, начала его заговаривать, а он не повелся и ударил лапой".

Поэтому спустя несколько часов после сообщения об отставке Кучмы появилось письмо представителя РФ Дмитрия Козака о выходе из переговоров в формате политических советников глав государств-членов "нормандской четверки".

Ныне ставки подняты, а мяч на украинской стороне поля — Россия ждет предложений. Возникает вопрос, есть ли у нашей страны новый план. Ермак, Резников, а теперь и Кравчук вспоминают о необходимости вернуться к Будапештскому меморандуму, привлечь к переговорам США и Великобританию. Но Штатам сейчас нет дела до Украины — накануне выборов американская администрация закрылась на переучет, а с Лондоном у нас никогда не было особо теплых отношений. Да и Франция, и Германия после письма Козака молчат. А это значит, что они не гарантировали Украине реальной поддержки в виде, например, нового пакета санкций за срыв Россией минских переговоров и сохранения старого. Не гарантировали и создания новой переговорной площадки. Поэтому, скорее всего, Украина, публично напоминая о поддержке коллективным Западом идей о мире, может на самом деле организовать "экспедицию" Витольда Фокина на Донбасс. И это опасно. В результате Украина рискует остаться один на один в переговорах с РФ.