И ты, Меркель? О чем могли разговаривать Россия и Германия за спиной у Украины

Заместитель руководителя администрации президента России и главный переговорщик Путина по Украине Дмитрий Козак 13 мая слетал в Берлин. Спецрейсом, в обход санкционного списка и запрета въезда в ЕС. Его визит не был тайным, но и не стал публичным. Известна лишь одна из тем переговоров Козака с помощником канцлера Германии Ангелы Меркель – урегулирование конфликта на Донбассе, но предполагают, что их могло быть больше

О визите Украина узнала из российских и немецких СМИ. Отечественные чиновники взяли затяжную паузу и не комментировали поездку Козака.

По возвращению в Москву Дмитрий Козак в эфире телеканала "Россия 24" пояснил: в ходе переговоров были достигнуты соглашения о дальнейших действиях относительно Донбасса. Говорили о "мирном урегулировании конфликта в Украине", "решении множества непростых задач, которые требуют взаимодействия с представителями Донбасса, Украины в "нормандском формате". А еще подтвердил: украинского делегата на переговорах не было.

Об Украине без украинцев

Именно отсутствие украинского представителя – главное замечание отечественной экспертной среды.

Например, экс-министр иностранных дел Павел Климкин называет визит Козака в Берлин "негативной историей для Украины". Он обращает внимание, что сторонам недостаточно было поговорить по закрытой телефонной связи, а значит – возникла необходимость обсудить конфиденциальные темы.

Другой украинский дипломат Даниил Лубкивский констатирует: немецкая поддержка – это, безусловно, весомый рычаг давления на Путина, но вопросы по поводу неотложности визита остаются.

"Встреча за спиной у Украины – окончательная отмена принципа: об Украине без Украины не разговаривать, – говорит Фокусу политтехнолог Тарас Черновил. – Мы дорого за него боролись. Когда решают судьбу страны, полностью игнорируя ее власть – хорошая она или плохая, это прямой путь к потере контроля. В России Путин любит повторять: "несостоявшаяся страна". Четко в эту категорию попадают пока только две: Сирия и Западная Сахара. Башара Асада никто не спрашивает, вводить ли россиянам, туркам, американцам войска в Сирию или выводить. И такое отношение начинается не с введения контингентов, а в тот момент, когда другие лидеры – сильные мира сего начинают обсуждать судьбу чужой страны без участия ее лидеров".

Эксперт вспоминает, что так могут поступать Соединенные Штата Америки: "Трамп позволяет себе обсуждать внутренние дела других стран. Он не раз нарушал этот принцип и в отношении Украины. Но когда доходит до уровня Франции – это уже удар. А теперь и Германия, которая никогда ранее не допускала даже мысли о переговорах с администрацией Путина об Украине без привлечения украинцев. И это были не просто консультации, Козак прилетел для официальных переговоров в Берлин. Это высокий уровень контактов".

Тарас Черновил уверен: украинская сторона хотя и знала о визите накануне, но ей не сообщили о деталях, касающихся Украины

"И что делает Украина? Она молчит! Не требует пояснений, стенограмм встречи, не просит, чтобы подобное не повторялось", – возмущен политтехнолог.

Тем временем в украинском МИДе уверяют, что знали о приглашении Козака в Берлин, и ни о каких "играх за спиной Киева речь не идет". Об этом сказал в комментарии журналистам министр Дмитрий Кулеба. Он поясняет: представители России и Германии говорили о том, почему нет прогресса в выполнении Минских соглашений, несмотря на то, что Украина "демонстрирует проактивный подход и решительную настроенность".

"Из своих источников знаю, что по состоянию на вечер 14 мая, то есть более чем через сутки после переговоров в Берлине, нашей власти не сообщили, о чем был разговор, – настаивает Тарас Черновил. – МИД просто делает хорошую мину при плохой игре: мол, все в порядке. Кулеба не мог рассказать ничего конкретного, потому что такие детали вызвали бы реакцию Берлина – мол, мы об этом не говорили".

Позиция Германии

Ключевой сейчас вопрос: могла ли Германия сдать интересы Украины?

Страна всегда была ключевым союзником Украины. Этот факт не отрицают украинские эксперты-международники и подтверждают иностранные СМИ. Например, издание New York Times на днях написало, что Меркель – один из самых жестких лидеров в Европе, когда речь заходит о России, которая требует сохранения экономических санкций против Москвы, несмотря на некоторое смягчение позиций других стран.

Другие страны – это, например, Франция. В течение последнего года она стала более благосклонна и открыта для России. Сначала при встрече президентов Макрона и Путина первый заявил о "глубоко европейской" России, а после сказал НАТО: "Россия нам больше не враг".

Позиция Германии всегда была более четкой. Меркель не раз повторяла: договоренности должны выполняться, в том числе и минские соглашения. И если этого не происходит, Германия выражает обеспокоенность.

Эксперты сходятся во мнении, что Германия вряд ли может сдать интересы Украины: иначе Россия комментировала бы происходящее более активно, а она молчит.

Вероятно, Меркель считает, что Украина выполнила первую часть договоренностей – отвела войска, и поэтому давит на Россию, требуя, чтобы подконтрольные ей войска перестали стрелять.

Другое дело, что у Германии существует свое видение порядка и дисциплины. И в рамках этого представления может быть выписан "рецепт для Донбасса".

В то же время Донбасс – не единственная тема, которая могла бы вызвать необходимость провести срочные переговоры. Например, Павел Климкин считает, что в Берлине Козак мог говорить о "Северном потоке-2" и о том, как обойти санкции США.

Кроме того, накануне визита Дмитрия Козака стало понятно, кто стоял за кибератакой, которая парализовала IТ-системы Бундестага в 2015 году. Германия обвинила в этом Россию, а Меркель назвала ситуацию с рассекречиванием российского хакера "ужасным случаем" в двусторонних отношениях между странами.

Последствия для Украины

"Украине не надо забывать, что Дмитрий Козак воплощает стратегию, которая должна подчинить позиции Киева, вывести Россию из зоны ответственности и установить ее контроль над Украиной", — говорит Даниил Лубкивский, отмечая, что в такой ситуации мы не можем довольствоваться "виртуальной дипломатией".

Напомним, на парижском саммите лидеров нормандской четверки Украина четко заявила: готова договариваться по Донбассу, но при условии контроля над своими территориями и границами. Россия же настаивает на особом статусе, выборах и амнистии на своих условиях. То есть фактически видит ОРДЛО территорией под российским протекторатом, которая могла бы влиять на внутреннюю и внешнюю политику Украины. Так что Россию интересуют в первую очередь вопросы политические, а не вопросы безопасности.

Козак в Берлине, вероятно, хотел перехватить у Киева инициативу, после того как тот повысил статус украинских переговорщиков и предложил ввести в Минск переселенцев. И попытался убедить Германию признать войну в Украине внутренним конфликтом.

"Козак в комментарии журналистам сказал: в Берлине речь шла о "взаимодействии с представителями Донбасса и Украины в "нормандском формате", — обращает внимание политолог Михаил Бессараб и напоминает о протоколе, который подписал Ермак 11 марта в Минске, и который предусматривает создание так называемого консультативного совета с участием Украины и "ЛДНР": "В этом же консультативном совете Германии, Франции и России отведена роль наблюдателей. Протокол от 11 марта фактически предусматривал воссоздание "нормандского формата" в Минске именно для того, чтобы интегрировать в него "ЛДНР". Вот пазл и сошелся".

Хотя не стоит забывать, что ни Франция, ни Германия во время встречи министров иностранных дел "нормандской четверки" 30 апреля не заинтересовались процессом создания "координационного совета", о нем вспоминал только министр Сергей Лавров.

Климкин предполагает, что "Германия посылала сигнал Украине о необходимости придерживаться "Нормандского формата" и "не увлекаться" двусторонними контактами".

Кроме того, представитель Путина мог настаивать, чтобы Германия повлияла на Украину в вопросе проведения быстрых местных выборов на территории ОРДЛО по так называемой "формуле Штайнмайера". Тем более, что в одном из последних комментариев Андрей Ермак не исключил такой возможности.

Именно поэтому нельзя исключать, что план для Украины сегодня пишется не в Украине. "Украину могут просто поставить перед фактом, как поступать, что подписывать. И история уже знает подобный пример – ситуация в Боснии и Герцеговине", – напоминает Черновол.

Что же остается делать Украине? Вероятно, готовить свой четкий план возвращения оккупированных территорий. В том числе и запасной. Работать открыто, быть понятной партнерам по "Нормандии" и собственным гражданам.