ВС РФ усиленно штурмуют пять направлений: в НГУ рассказали о тактике врага

Украинские бойцы не дают россиянам закрепиться. Зато враг не прекращает наносить авиаудары и обстреливает из крупнокалиберной артиллерии, рассказал представитель Нацгвардии Руслан Музычук.

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Вооруженные силы Российской Федерации активно штурмуют на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском и Ореховском направлениях. Также враг не оставляет попыток наступления на Часов Яр и населенные пункты вокруг него. Об этом сообщил представитель Нацгвардии Руслан Музычук в комментарии LIGA.net.

Он отметил, что оккупанты активно штурмуют в районе Часового Яра и населенных пунктах вблизи города, речь идет об Ивановском и Богдановке. Музычук отметил, что эти районы и направления россияне потенциально рассматривают как такие, которые якобы могут обеспечить им продвижение.

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По его словам, украинские военные не дают российским военным закрепиться. В течение 24 апреля произошло 104 боевых столкновения и 45 авиационных ударов. Однако также противник обстреливает из крупнокалиберной артиллерии.

Враг пытался проводить штурмы в районе Работино на Ореховском направлении Запорожской области.

"На участках ответственности подразделений НГУ мы наблюдаем, что враг продолжает использовать тактику малых групп, штурмы с привлечением бронированной техники БМП, БТР", — сказал Руслан Музычук и отметил, что также было замечено использование кроссовых мотоциклов.

На Южном направлении россияне активно применяют беспилотники. А именно "мавики", FPV-дроны и БПЛА другой модификации, а именно разведывательные и те, что могут сбрасывать боеприпасы.

Музычук отметил, что россияне применяют дроны оперативно-тактического уровня не только вдоль линии боевого соприкосновения, но и пытаются зайти дальше для проведения разведки. Зато совместная работа и взаимодействие смежных подразделений с использованием средств РЭБ и появление большего количества систем ПВО могут противодействовать вражеской авиации и БПЛА.

Напомним, 25 апреля аналитики DeepState сообщили, что российские военные продвинулись в двух населенных пунктах Донецкой области. Речь идет о селе Соловьево и городе Красногоровка Покровского района.

Аналитики Института изучения войны в отчете за 24 апреля рассказали, что ВС РФ продвинулись в Новомихайловке. Оккупанты атаковали в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Водяного Донецкой области.