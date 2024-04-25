ЗС РФ посилено штурмують пʼять напрямків: у НГУ розповіли про тактику ворога

Українські бійці не дають росіянам закріпитися. Натомість ворог не припиняє завдавати авіаударів і обстрілює з великокаліберної артилерії, розповів речник Нацгвардії Руслан Музичук.

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Збройні сили Російської Федерації активно штурмують на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському й Оріхівському напрямках. Також ворог не полишає спроб наступу на Часів Яр і населені пункти довкола нього. Про це повідомив речник Нацгвардії Руслан Музичук у коментарі LIGA.net.

Він зауважив, що окупанти активну штурмують у районі Часового Яру та населених пунктах поблизу міста, ідеться про Іванівське та Богданівку. Музичук наголосив, що ці райони та напрямки росіяни потенційно розглядають як такі, що нібито можуть забезпечити їм просування.

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За його словами, українські військові не дають російським військовим закріпитися. Протягом 24 квітня відбулися 104 бойові зіткнення та 45 авіаційних ударів. Проте також противник обстрілює з великокаліберної артилерії.

Ворог намагався проводити штурми в районі Роботиного на Оріхівському напрямку Запорізької області.

"На ділянках відповідальності підрозділів НГУ ми спостерігаємо, що ворог продовжує використовувати тактику малих груп, штурми із залучення броньованої техніки БМП, БТР", — сказав Руслан Музичук і зауважив, що також було помічено використання кросових мотоциклів.

На Південному напрямку росіяни активно застосовують безпілотники: "мавіки", FPV-дрони та БПЛА іншої модифікації, а саме розвідувальні й ті, що можуть скидати боєприпаси.

Музичук наголосив, що росіяни застосовують дрони оперативно-тактичного рівня не лише вздовж лінії бойового зіткнення, але й намагаються зайти далі для проведення розвідки. Натомість спільна робота і взаємодія суміжних підрозділів із використанням засобів РЕБ і поява більшої кількості систем ППО можуть протидіяти ворожій авіації та БПЛА.

Нагадаємо, 25 квітня аналітики DeepState повідомили, що російські військові просунулися у двох населених пунктах Донецької області. Йдеться про село Соловйове та місто Красногорівка Покровського району.

Аналітики Інституту вивчення війни у звіті за 24 квітня розповіли, що ЗС РФ просунулися в Новомихайлівці. Окупанти атакували в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Водяного Донецької області.