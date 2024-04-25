Активы бывших "дочек" российских госбанков в Украине проданы на 5 млрд грн, — Минэкономики

По информации Минэкономики, собственность бывших российских государственных банков, работавших в Украине, — это практически первые активы России, которые заработали в пользу отечественной экономики.

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Министерство экономики Украины 25 апреля сообщило, что Фонд гарантирования вкладов продал активы "дочек" российских госбанков на 5 миллиардов гривен. Об этом Минэкономики отметило на официальном сайте.

Все активы реализованы на онлайн-аукционах в государственной электронной торговой системе Prozorro.Продажи. Речь идет прежде всего о бывших дочерних структурах российских государственных АО "МР Банк" (бывший "Сбербанк") и ПАО "Проминвестбанк".

Как отметила министр экономики Юлия Свириденко, все активы государства-агрессора будут конвертированы в денежные средства, которые направляются на оборону и восстановление экономики. Кроме того, она добавила, что активы таких банков — админздания, жилые дома и квартиры, земельные участки, автомобили и имущественные права и требования по выданным кредитам и т.д. — востребованы украинским бизнесом и на конец первого квартала через эти онлайн-аукционы отечественные предприниматели получили в собственность уже почти 400 таких активов.

"По состоянию на конец апреля 2024 года Фонд гарантирования вкладов выставил на торги еще более десятка активов дочерних структур российских банков на почти 165 млн грн, которые можно приобрести, зарегистрировавшись на одной из аккредитованных площадок", — говорится в релизе Минэкономики.

По информации ведомства, собственность бывших российских государственных банков — это практически первые активы России, которые заработали в пользу Украины.

Всего через Фонд за последние два года ликвидации таких финучреждений в государственный бюджет перечислено 26 миллиардов гривен в гривневом эквиваленте и прекращена задолженность украинских государственных предприятий перед российскими банками почти на 16,5 миллиарда гривен.

Напомним, Швейцария в конце 2023 года заморозила финансовые активы, принадлежащие россиянам, на сумму около 7,7 миллиарда швейцарских франков (8,81 миллиарда долларов), а швейцарские банки начали закрывать счета клиентам, которые имеют гражданство РФ, даже если они одновременно имеют паспорт другой страны.

Также 17 апреля стало известно, что крупные банки Китая еще в январе прекратили принимать платежи в юанях из России, и ситуация значительно ухудшилась в марте этого года, когда было возвращено около 80% платежей.

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Напомним, Фокус писал 15 апреля, что законы Великобритании не дают возможности для законной конфискации российских активов, которые пошли бы на пользу Украине.

Кроме того, в ЕС действительно предположили, что могут передать украинцам проценты по вкладам и прибыль от инвестирования российского государства. Эти средства могут пойти на закупку оружия.