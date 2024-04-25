Активи колишніх "дочок" російських держбанків в Україні продано на 5 млрд грн, — Мінекономіки

За інформацією Мінекономіки, власність колишніх російських державних банків, що працювали в Україні, — це практично перші активи Росії, які запрацювали на користь вітчизняної економіки.

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Міністерство економіки України 25 квітня повідомило, що Фонд гарантування вкладів продав активи "дочок" російських держбанків на 5 мільярдів гривень. Про це Мінекономіки зазначило на офіційному сайті.

Усі активи реалізовано на онлайн-аукціонах у державній електронній торговій системі "Prozorro.Продажі". Йдеться насамперед про колишні дочірні структури російських державних АТ "МР Банк" (колишній "Сбєрбанк") і ПАТ "Промінвестбанк".

Як зазначила міністерка економіки Юлія Свириденко, усі активи держави-агресора будуть конвертовані в кошти, які спрямовуються на оборону та відновлення економіки. Також вона додала, що активи таких банків: адмінспоруди, жилі будинки та квартири, земельні ділянки, автівки та майнові права й вимоги за виданими кредитами тощо — затребувані українським бізнесом, і на кінець першого кварталу через ці онлайн-аукціони вітчизняні підприємці отримали у власність вже майже 400 таких активів.

"Станом на кінець квітня 2024 року Фонд гарантування вкладів виставив на торги ще понад десяток активів дочірніх структур російських банків на майже 165 млн грн, які можна придбати, зареєструвавшись на одному з акредитованих майданчиків", — ідеться в релізі Мінекономіки.

За інформацією відомства, власність колишніх російських державних банків — це практично перші активи Росії, які запрацювали на користь України.

Загалом через Фонд за останні два роки ліквідації таких фінустанов до державного бюджету перераховано 26 мільярдів гривень у гривневому еквіваленті й припинено заборгованість українських державних підприємств перед російськими банками на майже 16,5 мільярда гривень.

Нагадаємо, Швейцарія наприкінці 2023 року заморозила фінансові активи, що належать росіянам, на суму близько 7,7 мільярда швейцарських франків (8,81 мільярда доларів), а швейцарські банки почали закривати рахунки клієнтам, які мають громадянство РФ, навіть якщо вони одночасно мають паспорт іншої країни.

Також 17 квітня стало відомо, що великі банки Китаю ще в січні припинили приймати платежі в юанях із Росії, і ситуація значно погіршилася в березні цьогоріч, коли було повернуто близько 80% платежів.

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Нагадаємо, Фокус писав 15 квітня, що закони Великої Британії не дають можливості для законної конфіскації російських активів, які пішли б на користь України.

Водночас у ЄС дійсно припустили, що можуть передати українцям відсотки за вкладами та прибуток від інвестування російської держави. Ці кошти можуть піти на закупівлю зброї.