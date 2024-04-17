Великі китайські банки припинили обслуговувати платежі з РФ в юанях

За інформацією експертів, якщо наприкінці минулого року обмеження китайських банків щодо трансакцій з РФ стосувалися лише оплати готової продукції, то наразі не пропускаються платежі, наприклад, за компоненти для збирання електроніки.

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У середу, 17 квітня, стало відомо, що ще чотири великих банки КНР припинили приймати платежі з Росії в юанях. Про це повідомило російське видання "Известия".

Як зазначають фахівці банківського сектора, ситуація з платежами з РФ погіршилася у березні цьогоріч, коли було повернуто близько 80% платежів.

Нинішню ситуацію з російськими платежами підтвердив гендиректор Торгово-промислової палати РФ Олексій Єгармін, який назвав ще чотири банки, які відмовилися співпрацювати з Росією. Серед банків, яки припинили приймати трансакції від російських фінансових установ, — найбільший у Китаї ICBC, а також China Citic Bank, Industrial Bank і Bank of Taizhou. І хоча Китай офіційно не приєднався до санкційних обмежень щодо Росії, проте китайський фінансовий сектор значно обмежив роботу з російськими підсанкційними клієнтами.

З Росією поки що продовжують працювати невеликі банки, проте, за словами експертів, і вони вже починають діяти за прикладом великих операторів банківського сектора Китаю. Найскладніше положення з продукцією для російської промисловості, тож поставки обладнання до РФ вже у квітні ускладнилися, хоча за звичайні споживчі продукти Китай трансакції все ще може пропустити.

Нові обмеження росіяни пояснюють ризиком потрапити під вторинні санкції США, тому фінансисти держави-агресора намагаються перебудовувати свої операційні процеси через треті країни і платіжних агентів. Наприклад, спочатку з Росії йде рублева трансакція до якоїсь дружньої країни, а потім не пов’язана з РФ компанія перераховує кошти до китайського банку.

Нагадаємо, що банки Китаю почали блокувати оплату платежів з Росії ще на початку квітня, хоча проблеми з проведенням трансакцій спостерігалися й у грудні. І якщо наприкінці року вони стосувалися лише оплати готової продукції, то наразі не пропускаються платежі, наприклад, за компоненти для збирання електроніки. Тож на російських виробників очікують значні труднощі і затримки виробництва.

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Нагадаємо, Фокус писав, що Росія та Китай торгують новою мідною катанкою під виглядом брухту, щоб обійти західні санкції та уникнути податків.

Крім того, за інформацією американської Financial Times, Китай постачає РФ двигуни для ракет і БпЛА.