Росія та Китай торгують міддю під виглядом металобрухту, щоб обійти санкції, — Reuters (фото)

За даними Reuters, тільки в грудні 2023 року китайські фірми загалом зробили п'ять закупівель продукції під маркуванням "мідна катанка" в РФ. Покупки, зроблені через компанію, зареєстровану в ОАЕ, принесли дохід приблизно в 65 мільйонів доларів.

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Росія та Китай торгують новою мідною катанкою під виглядом брухту, щоб обійти західні санкції та уникнути податків. Про це 15 квітня повідомляє Reuters.

За інформацією інсайдерів агентства, катанку подрібнюють у віддаленому, закритому для відвідування районі Китаю — Сіньцзян-Уйгурському. Подрібнюють новий метал до такої міри, щоб його було важко відрізнити від брухту. Так і експортери, й імпортери можуть застосовувати вигідний тариф, отримуючи на різниці між новим металом і брухтом непогані прибутки.

У грудні 2023 року експортне мито на мідну катанку в РФ становило 7%, що нижче за 10%-е мито на брухт. Імпорт мідної катанки до Китаю оподатковується в розмірі 4%, а ось на імпорт російського брухту мито не поширюється. Водночас дані китайської та російської митниці різняться.

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У Китаї цифри свідчать про те, що КНР закупила в Росії набагато більше брухту. Водночас Російська мідна компанія (РМК) на запит Reuters показала проданий обсяг брухту, експортованого до Китаю, зовсім незначним і прокоментувала таку невідповідність тим, що Федеральна митна служба Росії "тимчасово не надає дані щодо зовнішньої торгівлі". Агентство підкреслює, що РФ припинила публікацію такої статистики ще у квітні 2022 року, незабаром після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

На запит Reuters щодо торгівлі новою мідною катанкою з китайськими компаніями РМК, яка перебуває під західними санкціями, заявила, що постачає свою продукцію тільки вітчизняним фірмам, і від подальших коментарів відмовилася.

Так само не прокоментувала запит агентства і китайська митниця, розміщена в Сіньцзяні, — районі, що межує з РФ.

Водночас, за даними постачальника комерційних даних, у грудні 2023 року китайські фірми загалом зробили п'ять закупівель продукції під маркуванням "мідна катанка" на заводі РСС в Уральському регіоні РФ. За даними інсайдерів, покупки, зроблені компанією Modern Commodity Trading DMCC, яка зареєстрована в ОАЕ, принесли дохід приблизно в 65 мільйонів доларів. Зв'язатися з компанією з ОАЕ для отримання коментарів агентству не вдалося.

Що означає подрібнення мідної катанки

Це один з найефективніших способів замаскувати новий матеріал — щойно виготовлену мідну катанку. Простіше кажучи, нові довгі й тонкі стрижні з міді високої чистоти, які в основному використовуються для виготовлення силових кабелів, зазвичай згортають для зручності транспортування. Мідний же брухт являє собою суміш дротів і трубок, які вже нібито були у вжитку. Їх нарізають на шматочки розміром із зерно або згортають у рулони і пресують, як пакети з локшиною, для транспортування.

Таким чином подрібнений метал складніше ідентифікувати, що полегшує його продаж китайським компаніям. Тобто теоретично не існує правових перепон, які могли б Китаю завадити купувати в Росії новий метал під виглядом брухту, уникаючи в такий спосіб санкцій і одночасно мінімізуючи податки.

Важливо

Китай купив мідь із окупованої РФ території України після початку великої війни, — Reuters

Нагадаємо, Фокус писав, що в період з 8 жовтня 2022 року до 24 березня 2023 року китайська компанія Quzhou Nova купила у Дебальцевського заводу металургійного машинобудування не менше 3220 тонн мідного сплаву на загальну суму 7,4 мільйона доларів. Фактично це був метал з окупованої території України.

Крім того, за інформацією американської Financial Times, Китай постачає РФ двигуни для ракет і БпЛА.