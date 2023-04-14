Китай купив мідь із окупованої РФ території України після початку великої війни, — Reuters

Китайська компанія Quzhou Nova, за інформацією ЗМІ, придбала в Дебальцевського заводу щонайменше 3220 тонн мідного сплаву. В Держдепартаменті США заявили, що попереджали КНР про наслідки підтримки країни-агресорки.

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У період із 8 жовтня 2022 року до 24 березня 2023 року китайська компанія Quzhou Nova купила в Дебальцевського заводу металургійного машинобудування щонайменше 3220 тонн мідного сплаву на загальну суму 7,4 млн доларів. Про це сьогодні, 14 квітня, повідомили журналісти Reuters із посиланням на дані російської митниці.

"Дані, отримані Reuters, базуються на товаросупровідних і митних документах, таких як коносаменти й транспортні накладні, та зібрані від кількох митних відділів, державних органів та інших партнерів", — пояснили в редакції.

Компанія, що тоннами постачала мідь із окупованої території України, спеціалізується на експорті пакувального паперу, а також виробляє та продає товари для тютюнової промисловості. Журналістам не вдалося встановити, для чого може бути призначений мідний сплав у цій сфері діяльності.

За отриманими медійниками даними, мідь постачали через найбільший торговий порт Півдня Росії — Новоросійськ.

Quzhou Nova, за інформацією ЗМІ, є торгово-виробничою компанією та розташована в місті Цюйчжоу в східнокитайській провінції Чжецзян. Там журналістам заявили, що документ не має печатки з підписом, і порадили звернутися до митниці. У китайській митній службі відповіли, торгові дані компаній не є публічними.

"Згідно з державною митною статистикою, Китай імпортував із Росії міді й мідних сплавів на 852 млн доларів із жовтня по лютий", — зазначили в Reuters.

У Федеральній митній службі Росії розголошувати "конфіденційну" інформацію також відмовилися, а в Кремлі сказали, що нічого не знають. Запит на коментар на заводі в Донецькій області проігнорували.

Однак інформацію про закупівлю міді з окупованої території прокоментували в Державному департаменті США. Країна ще до повномасштабного вторгнення РФ, 21 лютого 2022 року, ввела заборону на імпорт із Донецької та Луганської областей. Пізніше цю заборону підтримали і в ЄС.

"Ми попереджали КНР, що допомога військовим зусиллям Росії матиме серйозні наслідки. Ми без вагань діятимемо проти організацій, включно з фірмами КНР, які допомагають Росії вести війну проти України або допомагають Росії обходити санкції", — сказали журналістам в американському Держдепартаменті.

У Єврокомісії та Міністерстві торгівлі Китаю на запитання Reuters не відповіли, представники України інформацію також не прокоментували.

Нагадаємо, 13 квітня Китай представив на Всесвітній виставці радіолокації свої засоби боротьби з безпілотниками та літаками-невидимками. Китайські інженери запевняють, що нові технології дозволяють системам виявляти найменші цілі.

Сьогодні, 14 квітня, міністр закордонних справ КНР Цінь Ґан заявив, що країна не продаватиме зброю жодній зі сторін конфлікту в Україні. Він це назвав "розумною позицією".