Китай купил медь с оккупированной РФ территории Украины после начала большой войны, — Reuters

Китайская компания Quzhou Nova, по информации СМИ, приобрела у Дебальцевского завода не менее 3220 тонн медного сплава. В Госдепартаменте США заявили, что предупреждали КНР о последствиях поддержки страны-агрессорки.

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В период с 8 октября 2022 года по 24 марта 2023 года китайская компания Quzhou Nova купила у Дебальцевского завода металлургического машиностроения не менее 3220 тонн медного сплава на общую сумму 7,4 млн долларов. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщили журналисты Reuters со ссылкой на данные российской таможни.

"Данные, полученные Reuters, базируются на товаросопроводительных и таможенных документах, таких как коносаменты и транспортные накладные, и собраны от нескольких таможенных отделов, государственных органов и других партнеров", — объяснили в редакции.

Компания, которая поставляла тоннами медь с оккупированной территории Украины, специализируется на экспорте упаковочной бумаги, а также производит и продает товары для табачной промышленности. Журналистам не удалось установить, моя чего может быть призначен медный сплав в этой сфере деятельности.

По полученным медийщикам данным, медь поставляли через крупнейший торговый порт Юга России — Новороссийск.

Quzhou Nova, по информации СМИ, является торгово-производственной компанией и расположена в Цюйчжоу в восточнокитайской провинции Чжэцзян. Там журналистам заявили, что у документа нет печати с подписью и посоветовали обратиться в таможню. В китайской таможенной службе ответили, что торговые данные компаний не публичны.

"Согласно государственной таможенной статистике, Китай импортировал из России меди и медных сплавов на 852 млн долларов с октября по февраль", — отметили в Reuters.

В Федеральной таможенной службе России разглашать "конфиденциальную" информацию тоже отказались, а в Кремле сказали, что ничего не знают. Запрос на комментарий на заводе в Донецкой области проигнорировали.

Однако информацию о закупке меди с оккупированной территории прокомментировали в Государственном департаменте США. Страна еще до полномасштабного вторжения РФ, 21 февраля 2022 года, ввела запрет на импорт из Донецкой и Луганской областей. Позже этот запрет был поддержан и в ЕС.

"Мы предупреждали КНР, что помощь военным усилиям России будет иметь серьезные последствия. Мы без колебаний будем действовать против организаций, включая фирмы КНР, которые помогают России вести войну против Украины или помогают России обходить санкции", — сказали журналистам в американском Госдепартаменте.

В Еврокомиссии и Министерстве торговли Китая на вопросы Reuters затруднились ответить, представители Украины информацию также не прокомментировали.

Напомним, 13 апреля Китай представил на Всемирной радиолокационной выставке свои средства борьбы с беспилотниками и самолетами-невидимками. Китайские инженеры уверяют, что новые технологии позволяют системам выявлять самые маленькие цели.

Сегодня, 14 апреля, министр иностранных дел КНР Цинь Ган заявил, что страна не будет продавать оружие ни одной из сторон конфликта в Украине. Он это назвал "разумной позицией".