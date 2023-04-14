Китай не даст оружия ни России, ни Украине, — МИД КНР

Министр иностранных дел Китая утверждает, что Пекин занимает нейтральную позицию в конфликте, поддерживая Россию политически, риторически и экономически в то время, когда западные страны ввели санкции и стремились "изолировать Москву" за ее вторжение в Украину.

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Китай не будет продавать оружие ни одной из сторон конфликта в Украине. Такое заявление сегодня, 14 апреля, сделал министр иностранных дел страны Цинь Ган, отвечая на опасения Запада, что КНР может поддержать Россию военной помощью, пишет AP NEWS.

В Китае продолжают уверять, что занимают исключительно нейтральную позицию в конфликте. А поддержка России политически, риторически и экономически — это шаг для баланса, в то время, когда "западные страны ввели карательные санкции и стремились изолировать Москву" за ее вторжение в соседнюю страну.

"Китай не будет поставлять оружие соответствующим сторонам конфликта, здесь Пекин занимает разумную позицию", — сказал министр.

Он также добавил, что Пекин будет регулировать экспорт товаров двойного гражданского и военного назначения.

"Что касается экспорта товаров военного назначения, Китай будет управлять и контролировать экспорт товаров двойного назначения в соответствии с законами и правилами", — сказал Цинь.

Министр также подчеркнул, что Китай готов помочь найти мирное решение конфликта.

Напомним, вчера, 13 апреля издание The Washington Post написало, что Китай одобрил предоставление летательного оружия для Российской Федерации.

5 апреля в НАТО вновь призвали Китай не помогать РФ оружием. По словам генсека Альянса Йенса Столтенберга, в Пекине осознают, что поставки военной помощи Кремлю были бы исторической ошибкой.

3 марта СМИ сообщали, что в Китае разозлились на РФ из-за утечки данных о поставках китайского оружия.