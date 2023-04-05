"Будут тяжелые последствия": в НАТО вновь призвали Китай не помогать РФ оружием (видео)

По словам генсека Альянса Йенса Столтенберга, в Пекине осознают, что поставки военной помощи Кремлю были бы исторической ошибкой, поэтому не спешат с принятием решения.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался по поводу сближения РФ и Китая, а также возможной военной помощи Пекина для Москвы. Об этом он заявил во время брифинга после заседания глав МИД стран-членов НАТО в Брюсселе, которое проходило в течении двух последних дней.

По его словам, если Китай начнет поставлять Российской Федерации летательную помощь, тогда они совершат историческую ошибку, которую уже невозможно будет исправить.

"Мы обсудили растущее сближение Китая с Россией. Китай отказывается осудить российскую агрессию, повторяет российскую пропаганду и поддерживает российскую экономику. Китай и Россия также усиливают совместную военную деятельность в Индо-Тихоокеанском регионе", — сказал Йенс Столтенберг.

Позиция союзников НАТО также оказалась достаточно четкая и заключается она в том, что любое предоставление летательной помощи для России будет являться исторической ошибкой, а также понесет за собой серьезные последствия.

Более того, генсек НАТО подметил, что в Китае осознают, что "будут тяжелые последствия", поэтому не спешат принимать решение.

Ситуация в ближайшее время будет постоянно отслеживаться, но пока что нет подтверждений тому, что поставки помощи уже произошли.

Напомним, 5 апреля посол Китая в ЕС опроверг "безграничную дружбу" Москвы и Пекина. Фу Цун подметил, что Китай никогда не был полностью на стороне Российской Федерации в вопросе войны, однако некоторые люди "специально интерпретируют его позицию неверно".