"Это просто риторика": посол Китая в ЕС опроверг "безграничную дружбу" Москвы и Пекина

Посол Фу Цун прояснил, что Китай никогда не был на стороне России в войне против Украины и что некоторые люди "специально интерпретируют его позицию неверно", когда речь идет о "безграничной дружбе Москвы и Пекина".

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Посол Китая в Европейском Союзе Фу Цун заявил, что "дружба" Пекина и Москвы, о которой все говорят — это просто риторика, и Китай никогда не становился на сторону РФ. Об этом сегодня, 5 апреля, пишет The New York Times.

Фу прояснил, что Китай не был на стороне России в войне против Украины и что некоторые люди "специально интерпретируют его позицию неверно", когда речь идет о "безграничной дружбе". Также посол отметил, что отсутствие контактов главы КНР Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского не говорит о том, что Пекин выступает против Украины.

"Безграничная" — это не что иное, как риторика. Тот факт, что президент Си не разговаривает с Зеленским, не означает, что Китай на стороне России в украинском вопросе", – подчеркнул Фу.

Посол Фу подчеркнул, что Китай не оказывал России военной помощи и не признал украинских территорий, включая Крым и Донбасс в составе России.

По его словам, Пекин не осудил вторжение, потому его правительство считает, будто "коренные причины более сложны", чем говорят западные лидеры.

К слову, накануне визита президента Франции Эмманюеля Макрона в Пекин они с президентом США Джо Байденом договорились привлечь Пекин для завершения войны в Украине.

4 апреля, в Китае заявили, что Пекин готов к обсуждению урегулирования ситуации в Украине в партнерстве с ЕС.

Но, вместе с этим, еще в середине марта, СМИ писали, что Си Цзиньпин был намерен обсудить с Путиным механизм обхода санкционных ограничений.