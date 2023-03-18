Си Цзиньпин обсудит с Путиным схемы уклонения от санкций, – ISW

По словам американских аналитиков, Китай может помогать России обходить санкции при посредничестве Беларуси благодаря соглашениям, подписанным Александром Лукашенко во время визита в Пекин 1 марта.

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Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин собирается обсудить с президентом Российской Федерации механизм обхода санкционных ограничений в рамках своего визита в РФ. Об этом идет речь в отчете Института изучения войны (ISW) от 17 марта.

Аналитики отметили, что согласно заявлению российской стороны, Пекин и Москва собираются подписать двусторонние документы неизвестного содержания и обсудить вопросы партнерства во время пребывания Си Цзиньпина в РФ с 20 по 22 марта в РФ.

По мнению авторов отчета, китайский лидер заинтересован в том, чтобы поддерживать имидж нейтрального посредника между РФ и Украине в вопросах завершения войны. Эта тема может быть предметом обсуждения на предстоящей встрече.

"Си может попытаться превратить свой успех в посредничестве в восстановлении дипломатических отношений между Ираном и Саудовской Аравией в более крупные усилия по посредничеству в этой войне", — считают эксперты.

Западные спецслужбы ранее отмечали, что Китай не исключает снабжение российской армии оружием.

Кроме того, РФ уже получала от китайских компаний винтовки, запчасти для БПЛА и прочее оборудование, которое может быть применено в военных целях.

"Си, вероятно, планирует обсудить схемы обхода санкций с Путиным и российскими официальными лицами, чтобы поддержать продажу и поставку в Россию китайского оборудования", — говорится в публикации.

Американские аналитики предполагают, что Китай может помогать России обходить западные санкции при посредничестве Беларуси. Этому, предположительно, могут поспособствовать соглашения, подписанные Александром Лукашенко во время визита в Пекин 1 марта.

Напомним, что 16 марта советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Дэниел Райс заявил, что Китай вряд ли станет передавать ВС РФ оружие для войны в Украине, так как "не захочет присоединиться к идиотам".

Ранее, 3 марта, мы также писали о том, что в Пекине были недовольны Москвой из-за утечки информации об обсуждении поставок оружия и ее дальнейшей публикации в американских СМИ. Китай обеспокоен, что это может навредить его образу нейтрального посредника.