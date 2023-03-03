Китайское оружие может нивелировать провалы РФ в Украине, – The Economist

Для Пекина поставки оружия в РФ могут позволить сбалансировать оборонные отношения с РФ. Кремль в свою очередь получит вооружение, которое потенциально сможет изменить ход боевых действий.

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Российская армия потеряла в войне против Украины более 9400 единиц техники, включая более 1500 танков. Из-за этого американская разведка начала фиксировать, что Китай рассматривает вопрос поставок оружия РФ. Это может поменять ход войны. Об этом сообщает The Economist.

У РФ заканчиваются страны, которые могут поставлять оружие. Запасы, которые были в Беларуси исчерпались. Поэтому по данным американской разведки, в Китае рассматривают возможность поставок вооружения ВС РФ, что может не только изменить ход войны, но и вызовет глобальный кризис между США/Европой и Китаем.

С начала полномасштабного вторжения РФ запрашивает оружие с первых месяцев войны. Помощь Пекина ограничивается поставками шлемов, предметами двойного назначения по типу деталей к самолетам, пишут журналисты.

СМИ также писали, что РФ ведет переговоры с китайской компанией Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology о покупке 100 БПЛА. Также в Китае есть боеприпасы нужных калибров, чего будет достаточно для предотвращения кризиса с ними в РФ.

Для Китая поставки оружия могут помочь перезагрузить и сбалансировать оборонные отношения с РФ. Отмечается, что импорт российских военных технологий в КНР с 2017 по 2021 годы составлял 81%. Пекин мог бы помочь РФ обойти западные санкции, считает Майкл Раш из Школы международных исследований им. Раджамаратнама в Сингапуре.

Взамен Пекин может потребовать технологии ракетного двигателя РД-180 для космических аппаратов, и вероятно, баллистических ракет. Также не исключена передача подводных технологий и реактивных двигателей для самолетов.

Подрывают планы Китая США, которые раскрыли намерения сторон. Поэтому Пекин зол на Кремль, любая продажа оружия должна была быть секретной. Еще одним аргументов в пользу поставок оружия является нежелание Китая позволить РФ быть униженными со стороны Запада.

В издании резюмируют, что официальные китайские лица утверждают об отсутствии планов поставлять вооружение в РФ. Также недавно президент США Джо Байден заявил, что он не ожидает весомых действий Китая. Ситуация может измениться после начала весенних кампаний ВСУ и ВС РФ.

"Я не ожидаю крупной инициативы со стороны Китая по поставке оружия России", — сказал Байден.

Напомним, 2 марта в ISW писали, что Лукашенко поехал в Китай, чтобы Пекин помешал поглотить Беларусь Москве.

Также в МИД Канады заявили, что Китай может заставить РФ вывести войска из Украины.