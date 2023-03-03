Китайська зброя може нівелювати провали РФ в Україні, – The Economist

Для Пекіна постачання зброї до РФ можуть дозволити збалансувати оборонні відносини з РФ. Кремль, зі свого боку, отримає озброєння, яке потенційно зможе змінити перебіг бойових дій.

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Російська армія втратила у війні проти України понад 9400 одиниць техніки, зокрема понад 1500 танків. Через це американська розвідка почала фіксувати, що Китай розглядає питання постачання зброї РФ. Це може змінити перебіг війни. Про це повідомляє The Economist.

У РФ закінчуються країни, які можуть постачати зброю. Запаси, які були в Білорусі, вичерпалися. Тому, за даними американської розвідки, у Китаї розглядають можливість постачання озброєння ЗС РФ, що може не лише змінити хід війни, а й викликати глобальну кризу між США/Європою та Китаєм.

З початку повномасштабного вторгнення РФ вимагає зброю з перших місяців війни. Допомога Пекіна обмежується постачанням шоломів, предметами подвійного призначення на кшталт деталей до літаків, пишуть журналісти.

ЗМІ також писали, що РФ веде переговори з китайською компанією Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology щодо купівлі 100 БПЛА. Також у Китаї є боєприпаси корисних калібрів, чого буде достатньо для запобігання кризі з ними в РФ.

Для Китаю постачання зброї можуть допомогти перезавантажити та збалансувати оборонні відносини з РФ. Зазначається, що імпорт російських військових технологій у КНР з 2017 до 2021 року становив 81%. Пекін міг би допомогти РФ обійти західні санкції, вважає Майкл Раш із Школи міжнародних досліджень ім. Раджамаратнама в Сінгапурі.

Натомість Пекін може вимагати технології ракетного двигуна РД-180 для космічних апаратів і, ймовірно, балістичних ракет. Також не виключена передача підводних технологій та реактивних двигунів для літаків.

Підривають плани Китаю США, які розкрили наміри сторін. Тому Пекін злий на Кремль, будь-який продаж зброї мав бути секретним. Ще одним аргументом на користь постачання зброї є небажання Китаю дозволити РФ бути приниженими із боку Заходу.

У виданні резюмують, що офіційні китайські особи стверджують про відсутність планів постачати озброєння до РФ. Також нещодавно президент США Джо Байден заявив, що він не чекає на вагомі дії Китаю. Ситуація може змінитися після початку весняних кампаній ЗСУ та ЗС РФ.

"Я не чекаю великої ініціативи з боку Китаю щодо постачання зброї Росії", — сказав Байден.

Нагадаємо, 2 березня в ISW писали, що Лукашенко поїхав до Китаю, щоб Пекін завадив поглинути Білорусь Москві.

Також в МЗС Канади заявили, що Китай може змусити РФ вивести війська з України.