Плач слонів та гучний сміх: людей бентежать звуки через 100 років після аварії потяга з цирком

Люди вважають, що слони-привиди кладовища Вудлоун в Іллінойсі — це душі циркових тварин, які загинули в залізничній катастрофі 1918 року, але насправді в потягу не було жодної тварини.

Відвідувачі та мешканці, які живуть неподалік кладовища Вудлоун в Іллінойсі у США, стверджують, що чують плач слонів та гучний сміх циркових артистів. Саме на цьому кладовищі понад 100 років тому поховали артистів цирку, які загинули в катастрофі. Про це пише Daily Mail.

Кладовище Вудлоун у Форест-Парку — це 750 ділянок, призначених переважно для циркових артистів. Але першими похованнями на цьому місці були жертви однієї з найстрашніших залізничних катастроф в історії США.

22 червня 1918 року 86 людей загинули, коли машиніст локомотива заснув і врізався своїм військовим потягом у задню частину циркового потяга біля Гаммонда, штат Індіана.

Більшість загиблих в результаті зіткнення загинули протягом перших 35 секунд, але потім уламки загорілися. Багато тіл були настільки понівечені полум'ям, що їх поховали як невідомих.

Згідно з місцевою легендою, слони ціною власного життя допомогли врятувати артистів, які опинилися в пастці, відтягнувши палаючі уламки.

Кажуть, що слонів-привидів, які загинули в результаті трагедії, не поховали належним чином, тож вони не змогли упокоїтися з миром.

"Дехто може відчути вібрацію масивного слона, який ходить вночі по ділянці, ніби статуї оживають, щоб охороняти душі трагічних жертв. Також можна почути голоси, в тому числі гучний сміх, яскраву циркову музику і звук оплесків від невидимої аудиторії", — йдеться у матеріалі.

Відвідувачі кладовища також повідомляють, що чують віддалені звуки слонів, попри те, що жоден з них не похований на кладовищі, оскільки насправді в поїзді не було жодної тварини.

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