Помилка лікарів: чоловік "воскрес із мертвих" перед кремацією на багатті (фото)

Медики не провели розтин, щоб підтвердити смерть чоловіка на ім'я Рохіташа, обмежившись лише оформленням документів, що і стало причиною курйозної ситуації.

У місті Джхунджхуну, штат Раджастан (Індія), стався шокуючий випадок, коли 45-річний Рохіташ, раніше оголошений мертвим, подав ознаки життя за миті до кремації. Про це пише Daily Mail.

Чоловік, який був глухим і німим сиротою, опинився в морзі після помилкового висновку лікарів, але дивовижним чином "воскрес" просто на багатті.

Рохіташ, який жив у місцевому притулку, захворів і його доправили в лікарню Раджкія Бхагван Дас Кхетан (BDK) 20 листопада. Після погіршення стану лікарі оголосили його мертвим і відправили тіло в морг. Як виявилося пізніше, медики не провели розтин, щоб підтвердити смерть, а обмежилися тільки оформленням документів.

Чоловік, який був глухим і німим сиротою, опинився в морзі після помилкового висновку лікарів Фото: Viral Press

Чоловік провів у морозильній камері моргу близько трьох годин, після чого був підготовлений до кремації. Коли тіло вже поклали на багаття, він раптово подав ознаки життя, викликавши потрясіння у присутніх. Рохіташа терміново доставили назад у лікарню для інтенсивного лікування.

Попри чудесний порятунок, чоловік помер вранці 22 листопада в реанімації. У зв'язку з імовірною недбалістю головлікаря лікарні й трьох інших лікарів відсторонили від роботи.

Схожі випадки

Цей інцидент нагадує про тогорічний випадок у США, коли жінку, яка страждає на деменцію, оголосили мертвою в центрі догляду в Айові. Її помістили в мішок для трупів, але в похоронному бюро співробітники виявили, що вона все ще дихає. Після виклику парамедиків жінку доправили в лікарню, проте пізніше вона померла.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка видавала себе за медсестру і влаштувалася на роботу відразу в кілька лікарень. Для цього Аманда Портер використовувала підроблені документи. Співробітники поліції зазначили, що жінка не володіла необхідними навичками для виконання цієї роботи.

Також стало відомо, що медсестра розповіла про те, що відбувається з тілом після смерті. Джулі МакФадден доглядає за людьми й розповідає про моменти, які можуть налякати їхніх родичів.

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