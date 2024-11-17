Страх перед неминучим: медсестра розповіла про те, що відбувається з тілом після смерті

Джулі МакФадден доглядає за людьми, помирають і розповідає про моменти, які можуть налякати їхніх родичів.

Джулі МакФадден, дипломована медсестра зі США та авторка YouTube-каналу про смерть і вмирання, прагне зруйнувати табу і допомогти людям впоратися зі страхом перед смертю. В одному зі своїх останніх відео вона розповіла про те, що відбувається з тілом людини після смерті.

Після роботи у відділенні інтенсивної терапії, де вона "бачила багато смертей", Джулі перейшла до хоспісу, щоб бути ближчою до пацієнтів та їхніх родин, допомагаючи їм знайти спокій в останні моменти. Цей досвід надихнув її розповісти про природні етапи смерті, а також про фізичні зміни, що відбуваються з тілом, що, за її словами, є частиною природного циклу життя.

У своєму популярному відео, що набрало вже близько 600 тисяч переглядів, Джулі делікатно пояснює процеси, які відбуваються з тілом після смерті, починаючи з повної м'язової релаксації. Вона зазначає, що тіло розслабляється, що може призвести до мимовільних виділень із кишківника та інших ділянок.

"Це може бути несподіваним і шокуючим для сім'ї, але це абсолютно нормально", — пояснює Джулі, зазначаючи, що розуміння цих процесів може допомогти близьким краще підготуватися до моменту відходу.

Медсестра розповіла про природні етапи смерті, а також про фізичні зміни, що відбуваються з тілом Фото: YouTube

Наступний етап — охолодження тіла, також відомий як algor mortis. Тіло повільно остигає і протягом 12 годин досягає температури навколишнього середовища. Потім кров починає опускатися вниз через гравітацію, спричиняючи гіпостаз, коли нижній бік тіла темніє.

"Якщо тіло не переміщати, задня сторона тіла набуває фіолетового відтінку, що часто стає несподіванкою для багатьох", — зазначає медсестра.

Трупне задубіння або rigor mortis, як пояснює Джулі, настає через 1-2 години після смерті й досягає максимальної жорсткості до 24-36 годин. Вона пояснює, що воно починається з дрібних м'язів — у ділянці обличчя та очей — а потім поширюється на шию і тіло, поступово охоплюючи кінцівки. Цей процес відбувається, тому що організм перестає виробляти АТФ, необхідний для розслаблення м'язів, що призводить до їхньої жорсткості. За її словами, повернення тіла до розслабленого стану через день чи два свідчить про завершення стадії задубіння.

Джулі також зазначає, що за кілька днів починається стадія автолізу, або "самоперетравлення": клітини починають руйнуватися через активність власних ферментів. Цей процес запускає розпад тканин і перехід до стадії гниття, коли гази, що виділяються, можуть викликати здуття тіла і характерний запах.

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