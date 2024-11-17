Страх перед неизбежным: медсестра рассказала о том, что происходит с телом после смерти

Джули МакФадден ухаживает за умирающими людьми и рассказывает о моментах, которые могут напугать их родственников.

Джули МакФадден, дипломированная медсестра из США и автор YouTube-канала о смерти и умирании, стремится разрушить табу и помочь людям справиться со страхом перед смертью. В одном из своих последних видео она рассказала о том, что происходит с телом человека после смерти.

После работы в отделении интенсивной терапии, где она "видела много смертей", Джули перешла в хоспис, чтобы быть ближе к пациентам и их семьям, помогая им обрести спокойствие в последние моменты. Этот опыт вдохновил ее рассказать о естественных этапах смерти, а также о физических изменениях, происходящих с телом, что, по ее словам, является частью естественного цикла жизни.

В своем популярном видео, набравшем уже около 600 тысяч просмотров, Джули деликатно объясняет процессы, которые происходят с телом после смерти, начиная с полной мышечной релаксации. Она отмечает, что тело расслабляется, что может привести к непроизвольным выделениям из кишечника и других областей.

"Это может быть неожиданным и шокирующим для семьи, но это абсолютно нормально," — объясняет Джули, отмечая, что понимание этих процессов может помочь близким лучше подготовиться к моменту ухода.

Медсестра рассказала о естественных этапах смерти, а также о физических изменениях, происходящих с телом Фото: YouTube

Следующий этап — охлаждение тела, также известный как algor mortis. Тело медленно остывает и в течение 12 часов достигает температуры окружающей среды. Затем кровь начинает опускаться вниз из-за гравитации, вызывая гипостаз, когда нижняя сторона тела темнеет.

"Если тело не перемещать, задняя сторона тела приобретает фиолетовый оттенок, что часто становится неожиданностью для многих", — отмечает медсестра.

Трупное окоченение или rigor mortis, как поясняет Джули, наступает через 1–2 часа после смерти и достигает максимальной жесткости к 24–36 часам. Она объясняет, что оно начинается с мелких мышц — в области лица и глаз — а затем распространяется на шею и тело, постепенно охватывая конечности. Этот процесс происходит, потому что организм перестает вырабатывать АТФ, необходимый для расслабления мышц, что приводит к их жесткости. По ее словам, возвращение тела в расслабленное состояние через день или два свидетельствует о завершении стадии окоченения.

Джули также отмечает, что через несколько дней начинается стадия автолиза, или "самопереваривания": клетки начинают разрушаться из-за активности собственных ферментов. Этот процесс запускает распад тканей и переход к стадии гниения, когда выделяющиеся газы могут вызвать вздутие тела и характерный запах.

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