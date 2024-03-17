Конец близко: медсестра рассказала о "предсмертном хрипе" пациентов (видео)

Джули МакФадден ухаживает за умирающими людьми и рассказывает о моментах, которые могут напугать их родственников.

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41-летняя медсестра хосписа Джули МакФадден из США обратилась к социальным сетям, чтобы объяснить явление, известное как "предсмертный хрип", и почему важно, чтобы люди понимали, что оно означает. Об этом женщина рассказала в одном из своих видео в TikTok.

Медсестра ухаживает за умирающими людьми. Живя в солнечном Лос-Анджелесе, она завоевала огромную популярность в социальных сетях, делясь своим пониманием того, как помочь людям не бояться смерти. Американка поделилась своим пониманием явления, известного как "предсмертный хрип", объяснив, что на самом деле это дыхание означает, что человек приближается к концу своей жизни.

"Предсмертный хрип — это самая обычная вещь, которую следует ожидать в конце жизни. Однако если вы не привыкли его слышать, он может показаться вам самым страшным из всего, что вы когда-либо слышали. Наше тело вырабатывает слюну 24 часа в сутки 7 дней в неделю, и наш мозг бессознательно говорит нам проглотить эту слюну, которая постоянно образуется у нас во рту. Перед концом жизни организм продолжает вырабатывать слюну. Однако мозг больше не передает нам сигнал о том, что мы должны бессознательно глотать ее. Обычно человек находится в полном бессознательном состоянии, а его рот висит открытым, потому что челюстные мышцы расслаблены", — объяснила она.

Джули рассказывает о последних минутах умирающих людей Фото: YouTube

Джули объяснила, что, поскольку у человека без сознания рот открыт и в нем скапливается слюна, когда он дышит через рот, это может вызвать булькающий звук.

"Люди слышат его, но не понимают. Они автоматически предполагают, что это происходит из легких, и человек как бы захлебывается собственной жидкостью. На самом деле это просто небольшое количество слюны, которая собирается во рту. Однако это не беспокоит человека, потому что он обычно находится в полной бессознательности", — рассказала медсестра.

Успокаивая людей, Джули добавила, что даже если человек находится без сознания, он будет показывать признаки беспокойства языком тела. Иногда работники хосписа пытаются свести на нет хрипы, используя лекарства, чтобы пересушить рот, поддерживая человека в постели или быстро поворачивая его, чтобы слюна вытекла изо рта.

"Обычно мы не отсасываем воздух, как это делают в больнице, потому что при отсасывании выделяется больше слюны. Когда вы слышите это в первый раз, вам становится страшно, поэтому полезно узнать об этом, чтобы знать, что это нормально и чего ожидать", — добавила она.

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