Узнали из газет: мужчина удивил ученых, сделав 217 вакцин против опасного вируса
Исследователи из Университета Эрлангена-Нюрнберга обнаружили, что иммунная система пациента была полностью функциональна.
62-летний мужчина из Магдебурга (Германия) рассказал, что в течение 29 месяцев делал десятки прививок от COVID-19 по "личным причинам" и ни разу не заметил никаких признаков заражения. Об этом пишет The Mirror.
По словам исследователей из Университета Эрлангена-Нюрнберга, мужчина сделал 217 вакцинаций, пытаясь защитить свой организм от опасного вируса.
В статье журнала Lancet Infectious Diseases ученые отмечают, что у 62-летнего жителя Магдебурга не было никаких признаков того, что он когда-либо был инфицирован COVID-19 и он не сообщал о каких-либо побочных эффектах, связанных с вакцинацией. Исследователи узнали об этом человеке из газетного сообщения и спросили, можно ли изучить реакцию его организма на многочисленные прививки.
"Мы услышали о его случае из газетных статей. Затем мы связались с ним и пригласили его пройти различные тесты в Эрлангене. Он с большим интересом согласился", — сказал доктор Килиан Шобер.
По словам команды специалистов, существует официальное подтверждение 130 таких прививок, включая восемь различных вакцин.
"То, что, несмотря на столь необычную гипервакцинацию, не возникло никаких заметных побочных эффектов, свидетельствует о хорошей переносимости препаратов", — добавил доктор Шобер.
Исследователи изучили предыдущие анализы крови мужчины, а также проанализировали образцы крови, которые он получал при дальнейших вакцинациях. Они обнаружили, что его иммунная система была полностью функциональна. Определенные иммунные клетки и антитела против вируса, вызывающего COVID-19 (Sars-CoV-2), присутствовали на значительно более высоком уровне по сравнению с людьми, получившими всего три вакцины.
"В целом, мы не обнаружили никаких признаков ослабления иммунного ответа, скорее наоборот", — добавила один из ведущих авторов исследования Катарина Кочер.
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