Дізналися з газет: чоловік здивував учених, зробивши 217 вакцин проти небезпечного вірусу

Дослідники з Університету Ерлангена-Нюрнберга виявили, що імунна система пацієнта була повністю функціональна.

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62-річний чоловік із Магдебурга (Німеччина) розповів, що протягом 29 місяців робив десятки щеплень від COVID-19 з "особистих причин" і жодного разу не помітив жодних ознак зараження. Про це пише The Mirror.

За словами дослідників з Університету Ерлангена-Нюрнберга, чоловік зробив 217 вакцинацій, намагаючись захистити свій організм від небезпечного вірусу.

У статті журналу Lancet Infectious Diseases вчені зазначають, що у 62-річного жителя Магдебурга не було жодних ознак того, що він коли-небудь був інфікований COVID-19, і він не повідомляв про будь-які побічні ефекти, пов'язані з вакцинацією. Дослідники дізналися про цю людину з газетного повідомлення і запитали, чи можна вивчити реакцію його організму на численні щеплення.

"Ми почули про його випадок із газетних статей. Потім ми зв'язалися з ним і запросили його пройти різні тести в Ерлангені. Він із великим інтересом погодився", — сказав доктор Кіліан Шобер.

Ілюстративне фото Фото: Quartz India

За словами команди фахівців, існує офіційне підтвердження 130 таких щеплень, включно з вісьмома різними вакцинами.

"Те, що, попри таку незвичну гіпервакцинацію, не виникло жодних помітних побічних ефектів, свідчить про хорошу переносимість препаратів", — додав доктор Шобер.

Дослідники вивчили попередні аналізи крові чоловіка, а також проаналізували зразки крові, які він отримував під час подальших вакцинацій. Вони виявили, що його імунна система була повністю функціональна. Певні імунні клітини й антитіла проти вірусу, що спричиняє COVID-19 (Sars-CoV-2), були присутні на значно вищому рівні, порівнюючи з людьми, які отримали лише три вакцини.

"Загалом, ми не виявили жодних ознак ослаблення імунної відповіді, скоріше навпаки", — додала один із провідних авторів дослідження Катаріна Кочер.

Раніше Фокус повідомляв, що лікарі помилково позбавили чоловіка можливості мати дітей. У день операції співробітники лікарні зайшли в палату пацієнта, поклали його на ноші і, не запитавши ні слова і навіть не перевіривши його карту, повезли в операційну.

Також стало відомо, що чоловік стверджує, що протягом 50 років не пив нічого, крім Coca-Cola. Роберто Педрейра віддає перевагу Coke Zero, яка з'явилася 2005 року, а до цього пив звичайну. Сім'я пенсіонера підтвердила незвичайну "дієту" чоловіка.

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