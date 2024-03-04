Никакой воды: мужчина утверждает, что в течение 50 лет не пил ничего, кроме Coca-Cola

Роберто Педрейра предпочитает Coke Zero, которая появилась в 2005 году, а до этого пил обычную. Семья пенсионера подтвердила необычную "диету" мужчины.

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70-летний Роберто Педрейра из Бразилии утверждает, что за 50 лет не выпил ни капли воды, а вместо нее пьет только Coca-Cola. Он даже сказал врачам в больнице, что хочет запить свои таблетки стаканом колы. Об этом пишет Daily Star.

Пенсионер говорит, что последний раз употреблял воду еще в детстве, чем поверг медиков в недоумение. Даже когда он лежал в больнице во время пандемии COVID-19, он говорил врачам, что хочет запивать таблетки стаканом колы.

Кадры, на которых Роберто запечатлен в местной кофейне в Баие, заливающим колой мороженое, его любимую закуску, успели облететь соцсети и уже набрали миллионы просмотров.

"Я не пил воду уже 50 лет. Я не люблю воду. Все врачи, к которым я хожу, рекомендуют воду, но я столкнулся лицом к лицу с кардиологом и эндокринологом. Даже лекарства я принимаю с колой. С водой — ничего, ни капли", — рассказал он местным СМИ.

Предпочитает Coke Zero, которая появилась в 2005 году Фото: CEN

По его словам, он предпочитает Coke Zero, которая появилась в 2005 году, а до этого пил обычную.

"Тому, кто его не знает, может показаться, что это неправда, и это довольно невероятно. Но сколько я себя помню, он пьет только этот напиток, даже с мороженым", — рассказал его 27-летний крестник Жоао Виктор Пайшао.

Те самые кадры из соцсетей Фото: CEN

Его семья подтвердила, что, несмотря на необычную диету, он сумел победить COVID-19 и никогда серьезно не болел.

"Он просто предпочитает пить газировку, но он заботится о себе. Он ходит ко всем врачам, принимает все лекарства. Просто вопрос с выпивкой не меняется", — добавил Виктор.

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