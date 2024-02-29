Случилось страшное: певица с круизного лайнера раскрыла правду о бесплатном мороженном

Дара Такер около 10 лет назад была певицей на одном из "кораблей мечты". По ее оценкам, обычно на борту корабля находится от 25 000 до 30 000 пассажиров и в каждом рейсе погибают от 4 до 10 человек.

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Бывшая работница круизного лайнера Дара Такер раскрыла неудобный секрет о вечеринках с бесплатным мороженым и о том, почему их устраивают на борту судна. Об этом женщина рассказала в коротком ролике, который она опубликовала в TikTok.

Видео стало вирусным и быстро собрало более 2,2 миллиона раз и получило более 3 000 комментариев.

Женщина работала певицей на круизных лайнерах и рассказала о том, почему отдыхающим могут предлагать бесплатное мороженое во время их пребывания на корабле.

"Не знаю, почему, когда я говорю о круизных лайнерах, все так быстро становится очень жутким", — вспоминает о своем опыте работы певица.

Иллюстративное фото Фото: Скриншот

Ее клип стал ответом на один из комментариев, который гласил, что мороженное начинают раздавать на корабле, если членам экипажа надо больше места в морозилке для тела погибшего пассажира.

"Да, к сожалению, это часто бывает правдой. Если команда внезапно раздает кучу мороженого, то это часто происходит потому, что на корабле умерло больше людей, чем есть места в морге. Как я полагаю, в нем вмещается около семи человек, и если на конкретном корабле умирало больше людей, то им приходилось перемещать тела в морозильную камеру. "Это означало, что им нужно было освободить место в морозильной камере. Если такое случалось то на корабле устраивали вечеринку с бесплатным мороженым", — заявила Дара.

Около 10 лет назад Дара была певицей на круизном лайнере и провела шесть месяцев в Средиземном море и на Карибах. По ее оценкам, обычно в круизе участвует от 25 000 до 30 000 пассажиров и в каждом рейсе погибают от четырех до десяти человек.

"К счастью, нам не приходилось сталкиваться с подобными вещами, но мы дружили с некоторыми членами экипажа, которым пришлось делать подобные вещи", — сказала она.

Многих зрителей поразила открытость бывшей певицы:

"Здесь медик с круизного судна. Могу подтвердить корреляцию морга и мороженого…";

"Подождите, значит, если люди умирают на корабле, они не поворачивают назад из уважения к близким? Мы все просто продолжаем веселиться, пока бабушка лежит мертвая в морозилке?!";

"Мне и в голову не приходило, что на круизном лайнере есть морг… Мне нужно немного подумать и вернуться";

"Я должен был отправиться в круиз в мае, теперь я буду тем парнем, который знает, если они подают кучу мороженого, значит, куча людей умерла".

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