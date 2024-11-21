Без очередей за напитками и громкой музыки: как проходит самая маленькая вечеринка в мире

Согласно исследованию экспертов, все больше людей предпочитают спокойные домашние посиделки, ведь это экономнее и душевнее. В то же время, мало кто любит заниматься организацией таких вечеринок.

В Великобритании провели самую маленькую домашнюю вечеринку в мире и многие считают, что это лучший способ для того, чтобы хорошо провести время. Об этом говорится в материале Mirror.

Специальная компания провела опрос 2 тысяч человек и он показал, что 35% из них считают, что домашняя вечеринка один из лучших способов воссоединения с друзьями. В частности происходит это в условиях высоких цен, когда ужин в ресторане обойдется в копеечку.

В Британии появилась возможность прийти на самую маленькую вечеринку в мире Фото: Mirror

В то же время, привлекательность таких домашних посиделок связана не только с экономией денег, но и комфортом. Половина респондентов желали бы посещать такие мероприятия чаще, ведь на вечеринках практически все друг с другом знакомы и не нужно стоять в очереди за напитками.

Одна из британских компаний занимается организацией подобных мероприятий и создала "самую маленькую в мире домашнюю вечеринку".

"Крошечный дом имеет всего три метра в высоту, два метра в ширину и два метра в глубину, но при этом вмещает до шести человек. Пространство, созданное брендом Hard seltzer, оснащено кнопкой для запуска мини-дискотеки, фотобудкой, имитацией камина, кожаным креслом и домашним декором, создавая идеальное место для мини-вечеринки", — говорится в сообщении.

26-летняя Сара имела возможность посетить такую вечеринку и осталась более, чем довольна. По ее словам, это мероприятие не было похоже на что-то, где она бывала прежде и это совершенно другие ощущения. У нее была возможность поговорить с людьми и узнать их лучше, не пытаясь при этом перекричать громкую музыку.

В Британии появилась возможность прийти на самую маленькую вечеринку в мире Фото: Mirror

В то же время, сама девушка не любит устраивать такие мероприятия, ведь испытывает тревожность из-за возможного ущерба или беспокойства для соседей. Оказалось, что такое мнение разделяют многие.

Четверо из 10 не хотят устраивать домашние вечеринки из-за необходимости убирать за собой, а другие беспокоятся о возможном ущербе и жалуются на шум.

Напомним, 21 ноября сообщалось, что на празднование 7-летия мальчика никто не пришел. Мать была разбита горем после того, как надеялась, что вечеринка на день рождения ее "проблемного" сына поможет ему завести друзей, но никому "не хватило порядочности" прийти.