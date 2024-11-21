Без черг за напоями та гучної музики: як проходить найменша вечірка у світі

Згідно з дослідженням експертів, дедалі більше людей віддають перевагу спокійним домашнім посиденькам, адже це економніше та душевніше. Водночас, мало хто любить займатися організацією таких вечірок.

У Великій Британії провели найменшу домашню вечірку у світі і багато хто вважає, що це найкращий спосіб для того, щоб добре провести час. Про це йдеться в матеріалі Mirror.

Спеціальна компанія провела опитування 2 тисяч людей і воно показало, що 35% з них вважають, що домашня вечірка один з найкращих способів возз'єднання з друзями. Зокрема відбувається це в умовах високих цін, коли вечеря в ресторані обійдеться в копієчку.

У Британії з'явилася можливість прийти на найменшу вечірку у світі Фото: Mirror

Водночас привабливість таких домашніх посиденьок пов'язана не тільки з економією грошей, а й комфортом. Половина респондентів бажали б відвідувати такі заходи частіше, адже на вечірках практично всі один з одним знайомі і не потрібно стояти в черзі за напоями.

Одна з британських компаній займається організацією подібних заходів і створила "найменшу у світі домашню вечірку".

"Крихітний будинок має лише три метри заввишки, два метри завширшки та два метри завглибшки, але водночас вміщує до шести осіб. Простір, створений брендом Hard seltzer, оснащений кнопкою для запуску мінідискотеки, фотобудкою, імітацією каміна, шкіряним кріслом і домашнім декором, створюючи ідеальне місце для мінівечірки", — йдеться в повідомленні.

26-річна Сара мала змогу відвідати таку вечірку і залишилася більш, ніж задоволена. За її словами, цей захід не був схожий на щось, де вона бувала раніше, і це зовсім інші відчуття. У неї була можливість поговорити з людьми і пізнати їх краще, не намагаючись при цьому перекричати гучну музику.

У Британії з'явилася можливість прийти на найменшу вечірку у світі Фото: Mirror

Водночас сама дівчина не полюбляє влаштовувати такі заходи, адже відчуває тривожність через можливий збиток або занепокоєння для сусідів. Виявилося, що таку думку поділяє багато хто.

Четверо з 10 не хочуть влаштовувати домашні вечірки через необхідність прибирати за собою, а інші турбуються про можливий збиток і скаржаться на шум.

Нагадаємо, 21 листопада повідомлялося, що на святкування 7-річчя хлопчика ніхто не прийшов. Мати була розбита горем після того, як сподівалася, що вечірка на день народження її "проблемного" сина допоможе йому завести друзів, але нікому "не вистачило порядності" прийти.