На круизном лайнере заиграла музыка из "Титаника" во время сильного шторма (видео)

Пассажиры круизного судна пережили панический момент, попав в шторм под звуки музыкальной темы из фильма "Титаник". Дэн Со признался, что в момент наклона корабля он всерьез опасался за свою жизнь.

Круизное судно Explorer of the Seas компании Royal Caribbean Cruises попало в шторм недалеко от Тенерифе, Канарские острова, что привело к сильному крену на 45 градусов. В этот момент, по словам пассажиров, на судне играла песня Селин Дион "My Heart Will Go On" — знаменитая тема из фильма "Титаник", что добавило ситуации зловещего эффекта. Об этом пишет Newsweek.

По данным Royal Caribbean, причиной крена стал "неожиданный порыв ветра", который вызвал повреждения мебели на судне и вынудил его сделать остановку для медицинской помощи пассажирам. Запись инцидента, распространившаяся в соцсетях, показывает, как мебель скользит по палубе, а пассажиры бегут в панике, пытаясь найти укрытие.

Один из пассажиров, Дэн Со, признался, что в момент наклона он всерьез опасался за свою жизнь, отправив коллегам сообщение с прощальными словами. Мужчина отметил, что момент, когда судно накренилось, был похож на кадры из фильма "Титаник".

"Я писал свое последнее сообщение, думая, что умру", — рассказал он журналистам.

Круизный лайнер Explorer of the Seas пострадал из-за сильных порывов ветра Фото: Explorer of the Seas

Инцидент произошел 7 ноября, когда судно следовало из Барселоны (Испания) в Майами (США). Explorer of the Seas пришлось сделать остановку в Лас-Пальмасе, чтобы один из пострадавших пассажиров мог получить медицинскую помощь на суше. Людей также попросили оставаться в своих номерах, пока персонал проводил проверку безопасности.

Задержавшись на несколько дней из-за шторма, судно прибыло в Майами 17 ноября. Пассажиры, пережившие этот инцидент, поделились с журналистами своими впечатлениями. Альверо Пупо, один из них, описал ситуацию как "сумасшедший опыт".

"Мы начали замечать, как корабль накренился, и моя еда, тарелки, стулья — все летело повсюду. Это был хаос", — сказал он.

Еще одна пассажирка, Софи Дюбуа, вспомнила, как посетители в панике покидали столовую, когда посуда и мебель начали падать. Тем не менее пассажиры высоко оценили действия капитана и команды, которые поддерживали спокойствие и держали всех в курсе событий.

"Он держал нас в курсе погоды и всех деталей, так что вы чувствовали себя в безопасности," — добавила Дюбуа.

Explorer of the Seas — это 1020-футовое судно с 15 палубами и максимальной вместимостью в 4290 пассажиров.

