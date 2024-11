На круїзному лайнері заграла музика з "Титаніка" під час сильного шторму (відео)

Пасажири круїзного судна пережили панічний момент, потрапивши в шторм під звуки музичної теми з фільму "Титанік". Ден Со зізнався, що в момент нахилу корабля він серйозно побоювався за своє життя.

Круїзне судно Explorer of the Seas компанії Royal Caribbean Cruises потрапило в шторм недалеко від Тенерифе, Канарські острови, що призвело до сильного крену на 45 градусів. У цей момент, за словами пасажирів, на судні грала пісня Селін Діон "My Heart Will Go On" — знаменита тема з фільму "Титанік", що додало ситуації зловісного ефекту. Про це пише Newsweek.

За даними Royal Caribbean, причиною крену став "несподіваний порив вітру", який спричинив пошкодження меблів на судні і змусив його зробити зупинку для медичної допомоги пасажирам. Запис інциденту, що поширився в соцмережах, показує, як меблі ковзають палубою, а пасажири панічно біжать, намагаючись знайти укриття.

Один із пасажирів, Ден Со, зізнався, що в момент нахилу він серйозно побоювався за своє життя, відправивши колегам повідомлення з прощальними словами. Чоловік зазначив, що момент, коли судно накренилося, був схожий на кадри з фільму "Титанік".

"Я писав своє останнє повідомлення, думаючи, що помру", — розповів він журналістам.

Круїзний лайнер Explorer of the Seas постраждав через сильні пориви вітру Фото: Explorer of the Seas

Інцидент стався 7 листопада, коли судно прямувало з Барселони (Іспанія) до Маямі (США). Explorer of the Seas довелося зробити зупинку в Лас-Пальмасі, щоб один із постраждалих пасажирів міг отримати медичну допомогу на суші. Людей також попросили залишатися у своїх номерах, поки персонал проводив перевірку безпеки.

Затримавшись на кілька днів через шторм, судно прибуло в Маямі 17 листопада. Пасажири, які пережили цей інцидент, поділилися з журналістами своїми враженнями. Альверо Пупо, один із них, описав ситуацію як "божевільний досвід".

"Ми почали помічати, як корабель накренився, і моя їжа, тарілки, стільці — все летіло всюди. Це був хаос", — сказав він.

Ще одна пасажирка, Софі Дюбуа, згадала, як відвідувачі в паніці залишали їдальню, коли посуд і меблі почали падати. Проте пасажири високо оцінили дії капітана і команди, які підтримували спокій і тримали всіх у курсі подій.

"Він тримав нас у курсі погоди й всіх деталей, тож ви почувалися в безпеці", — додала Дюбуа.

Explorer of the Seas — це 1020-футове судно з 15 палубами й максимальною місткістю 4290 пасажирів.

