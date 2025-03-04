Не затримуйтесь під деревами: де 5 березня пройде дощ та будуть значні пориви вітру (карта)
Весна приносить Україні поступове потепління. Втім, варто бути уважними через штормові пориви вітру.
В Україну в середу, 5 березня, йде потепління без значних опадів. Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко.
"Погоді надмірна влада і гроші не потрібні — їй не до таких смішних дрібниць, вона зайнята корисною роботою, любить цю роботу і нас із вами, дотримуючись завжди законів та природного здорового глузду", — зазначила ведуча.
Погода в Україні на завтра, 5 березня
У середу, 5 березня, температура повітря підвищиться впродовж дня до +7+13 градусів, на заході до +10+16 градусів, на сході очікується +5+9 градусів.
Опади у середу, 5 березня, малоймовірні. Лише на Полтавщині, Сумщині, Харківщині, Луганщині, Донеччині місцями пройде невеликий дощ.
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Зокрема, буде сильний вітер із штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду.
Погода в Києві на завтра, 5 березня
У столиці в середу опадів не передбачається, проте буде хмарно із проясненнями та тепло, до +10 градусів.
Сильний вітер західного напрямку може досягати штормових поривів, тому Наталка Діденко радить не нехтувати вітряним прогнозом, уважно обирати місце для паркування автомобіля, оминати великі дерева, рекламні щити тощо.
Із п'ятниці, 7 березня, вітер послабшає, а температура повітря підвищиться ще на кілька градусів.
Погода на вихідні в Україні
"Вихідними, 8-9 березня, в Україні нас очікує синоптичний рахат-лукум, заплануйте щось хороше на свіжому повітрі", — написала Діденко.
Втім, це тепло тимчасове, ще буде похолодання і мокрий сніг, і снігова каша під ногами, яка згодом висохне.
Нагадаємо, чому в Україні влітку 2025 може бути дефіцит води.
Також Фокус писав про сильні пориви вітру на початку березня 2025.
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