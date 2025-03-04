Не затримуйтесь під деревами: де 5 березня пройде дощ та будуть значні пориви вітру (карта)

Весна приносить Україні поступове потепління. Втім, варто бути уважними через штормові пориви вітру.

Related video

В Україну в середу, 5 березня, йде потепління без значних опадів. Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

"Погоді надмірна влада і гроші не потрібні — їй не до таких смішних дрібниць, вона зайнята корисною роботою, любить цю роботу і нас із вами, дотримуючись завжди законів та природного здорового глузду", — зазначила ведуча.

Погода в Україні на завтра, 5 березня

У середу, 5 березня, температура повітря підвищиться впродовж дня до +7+13 градусів, на заході до +10+16 градусів, на сході очікується +5+9 градусів.

Опади у середу, 5 березня, малоймовірні. Лише на Полтавщині, Сумщині, Харківщині, Луганщині, Донеччині місцями пройде невеликий дощ.

Зокрема, буде сильний вітер із штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду.

Пориви вітру в Україні 5 березня Фото: ventusky.com

Погода в Києві на завтра, 5 березня

У столиці в середу опадів не передбачається, проте буде хмарно із проясненнями та тепло, до +10 градусів.

Сильний вітер західного напрямку може досягати штормових поривів, тому Наталка Діденко радить не нехтувати вітряним прогнозом, уважно обирати місце для паркування автомобіля, оминати великі дерева, рекламні щити тощо.

Із п'ятниці, 7 березня, вітер послабшає, а температура повітря підвищиться ще на кілька градусів.

Погода на вихідні в Україні

"Вихідними, 8-9 березня, в Україні нас очікує синоптичний рахат-лукум, заплануйте щось хороше на свіжому повітрі", — написала Діденко.

Втім, це тепло тимчасове, ще буде похолодання і мокрий сніг, і снігова каша під ногами, яка згодом висохне.

Нагадаємо, чому в Україні влітку 2025 може бути дефіцит води.

Також Фокус писав про сильні пориви вітру на початку березня 2025.