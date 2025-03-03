Пориви вітру та потепління: якою буде погода 4 березня в Україні (карта)

Опади у вівторок малоймовірні. Втім, варто не затримуватися під високими деревами.

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Перший весняний тиждень принесе значне потепління на всій території України. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Поступово приходитиме тепло, всередині тижня максимальна температура повітря сягне +10+15 градусів, у західних областях до +17 градусів.

Погода в Україні на завтра, 4 березня

У вівторок, 4 березня, в Україні очікується суха погода, опади малоймовірні.

Температура повітря протягом вівторка очікується в межах +3+8 градусів, на сході +2+5 градусів, на заході +7+12 градусів.

"Весна — пора змін, виходу із своєрідної сплячки (хоча хто там спить) і тому завжди атмосфера активніше ганяє табуни хмар. Таким собакою-пастухом для весняних хмар буде сильний вітер західного походження", — наголосила Діденко.

Тому варто бути обережними, адже пориви можуть досягати 15-20 м/с. Синоптикиня радить не затримуватися під високими деревами заради своєї ж безпеки.

Пориви вітру в Україні 4 березня Фото: ventusky.com

Погода в Києві на завтра, 4 березня

У столиці у вівторок очікується сильний вітер. Опади 4 березня малоймовірні. Впродовж дня повітря в Києві прогріється до +8 градусів.

Нагадаємо, чому в Україні влітку 2025 може бути дефіцит води.

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