Наслідки теплої зими: в Україні може бути дефіцит води, — експертка

Віра Балабух заперечила, що аномально тепла зима змінить температуру повітря влітку. Втім, на рослини та воду глобальне потепління може вплинути.

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Аномально тепла зима не пройде без наслідків. Зокрема, відсутність снігу може спричинити зниження рівня підземних вод, що влітку може призвести до дефіциту води. Про це розповіла завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС Віра Балабух для "24 каналу".

За словами експертки, опади, які випадають за температури близько нуля градусів, спричиняють утворення ожеледі, налипання мокрого снігу, а це своєю чергою становить небезпеку та може завдати серйоних збитків.

"Відсутність снігового покриву вплине на рівень підземних вод і загалом на запаси води, які стануть значно меншими, що в літній період може привести до гідрологічної посухи, дефіциту води", – зазначила Балабух.

Погода взимку останніми роками стала схожою на весняну, а зима поступово "перейшла в ранню весну". Втім, похолодання ще можливі, проте вони можуть завдати шкоди рослинам, які вже почали рости.

Зокрема, Віра Балабух заперечила, що аномально тепла зима може вплинути на температуру повітря влітку.

"Температура повітря зимою та влітку не пов'язані між собою. Вони залежать від різних процесів. Тож говорити про те, що тепла зима зумовить спекотне літо, не можна", — розповіла завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології.

Нагадаємо, літній сезон в Одесі опинився під ризиком через викид мазуту.

Також Фокус писав про наслідки глобального потепління, зокрема, нашестя щурів.