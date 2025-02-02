Літній сезон в Одесі може бути під ризиком, – біолог про наслідки викиду мазуту

На узбережжі Одеської області зафіксовано вже 5 ділянок з викидом мазуту від нафтопродуктів, що сягають загальною вагою до пів тонни. Екологи вважають, що особливу небезпеку він може становити під час потепління в літній період.

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Через аварію танкерів "Волгонефть-212" та "Волгонефть-239" в грудні 2024 року в Керченській протоці на узбережжі Одещини зафіксовано вже 5 ділянок, на які викинуло з моря залишки небезпечного мазуту. Зокрема дослідники її виявили на території національного парку "Тузлівські лимани". Однак більше загрози від цього може виникнути у період сильного потепління, влітку. Про це стало відомо зі слів доктора біологічних наук, керівника науково-дослідного відділу парку "Тузлівські лимани" Івана Русєва, який давав інтерв’ю 31 січня "Українському радіо".

Експерт зазначив, що наразі мазуту не дуже багато, і що йому разом з іншими працівниками природного парку вдалося зібрати частину речовини на території "Тузлівських лиманів".

"Наразі вже 5 ділянок з викидом мазуту. На щастя, його не дуже багато, загалом до пів тонни. Але мільйони фракцій розкидані по пляжній зоні та рекреаційних зонах", – зазначив Русєв.

Водночас біолог зазначає, що існує проблема зі збором мазуту, оскільки досі "немає чіткого алгоритму" стосовно того, як його збирати правильно, транспортувати та яким чином утилізувати. У понеділок 27 січня було проведене протокольне засідання, на якому влада дала доручення громадам спостерігати за акваторією моря. При цьому громади самі мають витрачати кошти на утилізації мазуту, зазначив Русєв "Українському радіо".

Також кореспонденти радіо поцікавилися, чи вплине забруднення мазуту на проведення літнього сезону в Одесі.

"Якщо не зібрати ті фракції, які лежать на піщаному пересипу, вони можуть покритися невеликим шаром піску. Цей пісок дрейфує туди-сюди, і коли буде спека, він буде танути, і, як наслідок, впливатиме негативно на повітря та на живих істот", – відповів біолог.

Відтак цьогорічний літній сезон в Одесі може опинитися під загрозою. Більше того, проблема може стати багаторічною.

"Можливо, потрібно 10-15-20 років на те, щоб море очистилось", – розповів Русєв.

Нагадуємо, нещодавно мазут з російських танкерів дістався берегів Одеської області. Його зафіксували після штормів, коли на піщаний пересип в рекреаційній зоні "Катранка" біля Дунайського біосферного заповідника у Білгород-Дністровському районі помітили перші забруднення. Про це Фокус розповідав 24 січня.

Також невдовзі стало відомо, що риба, яка живиться планктоном, у цій місцевості стала отруйною, і з’явилася загроза гибелі дельфінів. Про це Фокус дізнавався 27 січня.