Мазут з російських танкерів дістався берегів Одеської області (фото, відео)

Відходи нафти, які потрапили у Чорне море внаслідок аварій з російськими танкерами у грудні, допливли до берегів Одещини. Плями мазуту знайшли за кількадесят метрів від берегової лінії.

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Після штормів на піщаний пересип в рекреаційній зоні "Катранка" біля Дунайського біосферного заповідника у Білгород-Дністровському районі винесло мазут, якій вилився у відкрите море після аварії російських танкерів у Керченській протоці. Про це повідомив доктор біологічних наук, начальник науково-дослідного відділу Національного природного парку "Тузлівські лимани" Іван Русєв.

Тисячі тонн мазуту, які опинилися у воді, як наголосив науковець, спричинять велику біду для природних екосистем Чорного моря і його біологічного різноманіття.

І ця екологічна катастрофа стане черговим негативним і суттєвим вагомим додатком до поступової загибелі життя у Чорному морі, підкреслив біолог.

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Він повідомив, що наразі команда нацпарку проводить обстеження різних ділянок пересипу та інформуватиме про масштаби забруднення.

В.о. директора Національного природного парку "Тузлівські лимани" Ірина Вихристюк розповіла, що "масляниста речовина" різних фракцій, від маленьких до великих, опинилася на берегу, на відстані від 20 до 40 метрів від моря. Зібрані біля "Катранки" зразки для дослідження направлять до наукового центру екології моря.

Нагадаємо, еколог Владислав Балінський припускав, що мазут з затонулих у Чорному морі танкерів "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239" міг дістатися Одеської області у середині січня. Далі речовина дрейфуватиме до Румунії та Болгарії.

Ще два тижні тому Одеській області було виявлено двох вимазаних мазутом птахів. У Міністерстві довкілля та природних ресурсів України тоді зазначили, що загрози для узбережжя Одеси через розлив мазуту з танкерів Росії немає.