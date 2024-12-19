Екологічна катастрофа: танкери РФ затонули у місцях зимівлі дельфінів у Чорному морі (відео)

Речник ВМС ЗСУ зазначив, що аварія танкерів РФ поблизу Керченської протоки стала ще одним доказом нехтування росіянами морськими безпековими нормами.

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Затоплення двох російських танкерів "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239" у Чорному морі стало черговою екологічною катастрофою. Подія завдала серйозної шкоди чорноморській екосистемі, зокрема місцям зимівлі дельфінів, які й без того постраждали через війну. Про це повідомив речник Військово-морських сил Збройних сил України, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону у четвер, 19 грудня.

"Це долучається до загальної кількості тих екологічних злочинів, які росіяни від початку цієї війни створили… Фауна чорноморська страждала й до цього, потерпала від бойових дій і вибухів. Екологи вже били на сполох і казали про десятки тисяч загиблих дельфінів у Чорному морі. Тепер, на додачу до цього, в тому місці, де вони зазвичай зимують, наскільки мені відомо, відбулася ця екологічна катастрофа", — сказав речник ВМС ЗСУ.

Затоплення танкерів стало не лише трагедією для місцевої екосистеми, а й ще одним прикладом безвідповідальної поведінки росіян на морі, зазначив Плетенчук. Ці танкери могли заходити в море лише за умов відсутності шторму.

Нагадаємо, вранці 15 грудня біля Керченської протоки під час сильного шторму зазнали катастрофи російські танкери "Волгонефть-212" та "Волгонефть-239". Судна перевозили 4,3 тонни мазуту.

18 грудня розлитий мазут досяг пляжів російського курортного міста Анапа. Нафтопродукти винесло на берег протягом кількох десятків кілометрів від селища Веселівка в Темрюцькому районі та до станиці Благовіщенської в Анапі.