Екологічна катастрофа на узбережжі РФ: мазут з танкерів забруднив десятки кілометрів пляжу (відео)

Місцеві жителі публікують відео забруднених у мазут морських птахів і скаржаться на різкий запах нафти, що викликає сльози та блювоту.

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Сьогодні вранці на біля Анапи в Краснодарському краї РФ виявили на узбережжі плями мазуту, який потрапив у море після аварії двох російських танкерів "Волгонефть 212" і "Волгонефть-239" у Керченській протоці 15 грудня. Забруднення нафтопродуктами тягнуться на кілька десятків кілометрів. Про це повідомив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв.

"Сьогодні вранці під час моніторингу берегової смуги виявлено плями мазуту. Нафтопродукти винесло на берег протягом кількох десятків кілометрів від селища Веселівка в Темрюцькому районі та до станиці Благовіщенської в Анапі", — заявив губернатор.

За його словами, над усуненням наслідків екологічної катастрофи працюють 267 осіб і 50 одиниць техніки.

Telegram-канал "Крымский ветер" пише, що на узбережжі Краснодарського краю місцеві жителі знаходять птахів у мазуті та публікують відео з постраждалими від розливу нафтопродуктів тваринами. Місцева жителька Наталія Соколова розповіла, що забруднених бакланів прибиває до берега і вони не можуть самостійно злетіти.

Повідомляється також, що у Темрюкському районі Кубані введено режим підвищеної готовності.

Зараз, за інформацією каналу "Крымский ветер", мазутна пляма рухається в бік центрального пляжу Анапи, а мешканці околиць міста скаржаться на запах газу та нафти, який викликає сльози та блювоту.

Аварія танкерів РФ у Керченській протоці: деталі

Російські ЗМІ 15 грудня повідомили, що в Чорному морі біля Керченської протоки тонуть два танкери РФ "Волгонефть 212" і "Волгонефть-239", які перевозили приблизно по 4 000 тонн мазуту кожне. Повідомлялося, що танкери розломили навпіл потужні хвилі.

Російський Telegram-канал Baza 15 грудня повідомив, що евакуацію 14 членів екіпажу танкера "Волгонефть-239" відклали до ранку через несприятливі погодні умови. Зазначалося, що з танкера "Волгонефть-212" евакуювали 11 людей, двоє з яких були у важкому стані, а також у російських соцмережах були повідомлення про одного загиблого.

У правоохоронній організації Greenpeace попереджали про загрозу екологічної катастрофи через вилив у море нафтопродуктів.

Український еколог Владислав Балінський 16 грудня проаналізував дані про локацію аварії та напрямок вітрів і припускав, що поверхневий мазут віднесе до узбережжя РФ, зокрема до курортної Анапи в Краснодарському краї.