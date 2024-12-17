Экологическая катастрофа на побережье РФ: мазут с танкеров загрязнил десятки километров пляжа (видео)

Местные жители публикуют видео загрязненных в мазут морских птиц и жалуются на резкий запах нефти, вызывающий слезы и рвоту.

Related video

Сегодня утром возле Анапы в Краснодарском крае РФ обнаружили на побережье пятна мазута, который попал в море после аварии двух российских танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть-239" в Керченском проливе 15 декабря. Загрязнения нефтепродуктами тянутся на несколько десятков километров. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Сегодня утром во время мониторинга береговой полосы обнаружены пятна мазута. Нефтепродукты вынесло на берег на протяжении нескольких десятков километров от поселка Веселовка в Темрюкском районе и до станицы Благовещенской в Анапе", — заявил губернатор.

По его словам, над устранением последствий экологической катастрофы работают 267 человек и 50 единиц техники.

Telegram-канал "Крымский ветер" пишет, что на побережье Краснодарского края местные жители находят птиц в мазуте и публикуют видео с пострадавшими от разлива нефтепродуктов животными. Местная жительница Наталья Соколова рассказала, что загрязненных бакланов прибивает к берегу и они не могут самостоятельно взлететь.

Сообщается также, что в Темрюкском районе Кубани введен режим повышенной готовности.

Сейчас, по информации канала "Крымский ветер", мазутное пятно движется в сторону центрального пляжа Анапы, а жители окрестностей города жалуются на запах газа и нефти, который вызывает слезы и рвоту.

Авария танкеров РФ в Керченском проливе: детали

Российские СМИ 15 декабря сообщили, что в Черном море возле Керченского пролива тонут два танкера РФ "Волгонефть 212" и "Волгонефть-239", которые перевозили примерно по 4 000 тонн мазута каждый. Сообщалось, что танкеры разломили пополам мощные волны.

Российский Telegram-канал Baza 15 декабря сообщил, что эвакуацию 14 членов экипажа танкера "Волгонефть-239" отложили до утра из-за неблагоприятных погодных условий. Отмечалось, что с танкера "Волгонефть-212" эвакуировали 11 человек, двое из которых были в тяжелом состоянии, а также в российских соцсетях были сообщения об одном погибшем.

В правоохранительной организации Greenpeace предупреждали об угрозе экологической катастрофы из-за вылива в море нефтепродуктов.

Украинский эколог Владислав Балинский 16 декабря проанализировал данные о локации аварии и направлении ветров и предполагал, что поверхностный мазут отнесет к побережью РФ, в частности к курортной Анапе в Краснодарском крае.