Ще одне російське місто під загрозою: шторм відносить мазут з узбережжя Анапи у бік Сочі

Розлитий мазут із затонулих танкерів "Волгонефть 212" і "Волгонефть 239" дійшов до пляжів Анапи в Краснодарському краї РФ. Але шторм відносить його далі, у бік міста Сочі.

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Мазут із затонулих танкерів "Волгонефть 212" і "Волгонефть 239" досяг пляжів російського курортного міста Анапа. Місцеві мешканці зазначають, що від смороду важко дихати.

Окрім того, як наголошує свідок, мазут вкриває пісок пляжів вже другим шаром, тому, ймовірно, майбутній курортний сезон під загрозою, оскільки для його прибирання знадобляться значні зусилля.

Також, як повідомляється, на центральному пляжі Анапи виявили мертвих птахів, чиї тіла були вкриті мазутом.

Як розповіли Telegram-каналу SHOT волонтери, які очищають пляжі Анапи від забруднення, мазут з танкерів інтенсивно прибиратимуть аж до Нового року.

Розчищення прибережних зон, яке планували завершити протягом кількох днів, затрималося через погодні умови.

В Анапі, де забруднено 49 км берегової смуги, мазуту поменшало через сильний шторм: море забрало частину нафтових відходів з узбережжя та віднесло за течією у бік Сочі. І тепер, як припускають, новорічний відпочинок у цьому місті під загрозою зриву: прямо зараз туди несе течією мазут із сильно забруднених пляжів Анапи та станиці Благовіщенської.

15 грудня російські ЗМІ повідомили, що в Чорному морі біля Керченської протоки тонуть два танкери РФ "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239". За даними журналістів, кожне судно перевозило приблизно по 4 000 тонн мазуту, а самі танкери розломили навпіл потужні хвилі.

17 грудня губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв повідомив, що мазут з танкерів забруднив десятки кілометрів пляжу. Місцеві жителі публікували відео забруднених у мазуті морських птахів і скаржилися на різкий запах нафти, що викликає сльози та блювоту.

Керівник громадської організації "Зелений лист", еколог Владислав Балінський наголосив, що екосистема Чорного моря відчуватиме наслідки витоку мазуту десятиліттями. Збитки від екологічної катастрофи сягатимуть мільйони доларів.