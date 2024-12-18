Еще один российский город под угрозой: шторм уносит мазут с побережья Анапы в сторону Сочи

Разлитый мазут с затонувших танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" дошел до пляжей Анапы в Краснодарском крае РФ. Но шторм относит его дальше, в сторону города Сочи.

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Мазут с затонувших танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" достиг пляжей российского курортного города Анапа. Местные жители отмечают, что от вони трудно дышать.

Кроме того, как отмечает свидетель, мазут покрывает песок пляжей уже вторым слоем, поэтому, вероятно, будущий курортный сезон под угрозой, поскольку для его уборки понадобятся значительные усилия.

Также, как сообщается, на центральном пляже Анапы обнаружили мертвых птиц, чьи тела были покрыты мазутом.

Как рассказали Telegram-каналу SHOT волонтеры, которые очищают пляжи Анапы от загрязнения, мазут с танкеров будут интенсивно убирать вплоть до Нового года.

Расчистка прибрежных зон, которую планировали завершить в течение нескольких дней, задержалась из-за погодных условий.

В Анапе, где загрязнено 49 км береговой полосы, мазута стало меньше из-за сильного шторма: море забрало часть нефтяных отходов с побережья и отнесло по течению в сторону Сочи. И теперь, как предполагают, новогодний отдых в этом городе под угрозой срыва: прямо сейчас туда несет течением мазут с сильно загрязненных пляжей Анапы и станицы Благовещенской.

15 декабря российские СМИ сообщили, что в Черном море возле Керченского пролива тонут два танкера РФ "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". По данным журналистов, каждое судно перевозило примерно по 4 000 тонн мазута, а сами танкеры разломили пополам мощные волны.

17 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что мазут с танкеров загрязнил десятки километров пляжа. Местные жители публиковали видео загрязненных в мазуте морских птиц и жаловались на резкий запах нефти, вызывающий слезы и рвоту.

Руководитель общественной организации "Зеленый лист", эколог Владислав Балинский отметил, что экосистема Черного моря будет ощущать последствия утечки мазута десятилетиями. Убытки от экологической катастрофы будут достигать миллионы долларов.