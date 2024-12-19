Экологическая катастрофа: танкеры РФ затонули в местах зимовки дельфинов в Черном море (видео)

Спикер ВМС ВСУ отметил, что авария танкеров РФ вблизи Керченского пролива стала еще одним доказательством пренебрежения россиянами морскими нормами безопасности.

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Затопление двух российских танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" в Черном море стало очередной экологической катастрофой. Событие нанесло серьезный ущерб черноморской экосистеме, в частности местам зимовки дельфинов, которые и без того пострадали из-за войны. Об этом сообщил спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона в четверг, 19 декабря.

"Это приобщается к общему количеству тех экологических преступлений, которые россияне с начала этой войны создали... Фауна черноморская страдала и до этого, страдала от боевых действий и взрывов. Экологи уже били в колокола и говорили о десятках тысяч погибших дельфинов в Черном море. Теперь, в дополнение к этому, в том месте, где они обычно зимуют, насколько мне известно, произошла эта экологическая катастрофа", — сказал представитель ВМС ВСУ.

Затопление танкеров стало не только трагедией для местной экосистемы, но и еще одним примером безответственного поведения россиян на море, отметил Плетенчук. Эти танкеры могли заходить в море только в условиях отсутствия шторма.

Напомним, утром 15 декабря возле Керченского пролива во время сильного шторма потерпели катастрофу российские танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Суда перевозили 4,3 тонны мазута.

18 декабря разлитый мазут достиг пляжей российского курортного города Анапа. Нефтепродукты вынесло на берег в течение нескольких десятков километров от поселка Веселовка в Темрюкском районе и до станицы Благовещенской в Анапе.