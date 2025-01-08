Лишилося менше 250 км: плями мазуту з танкерів РФ рухаються у бік Одеси, — еколог

Еколог Владислав Балінський припускає, що мазут з затонулих у Чорному морі танкерів РФ може дістатися Одеської області вже до кінця цього тижня або ближче до середини січня.

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Мазут, який потрапив у Чорне море після аварії танкерів РФ "Волгонефть 212" і "Волгонефть-239", може дістатися узбережжя Одеської області найближчими тижнями або днями, пише еколог Владислав Балінський.

За словами еколога, раніше він припускав, що мазут може добратися до Одещини наприкінці весни.

"Уже сьогодні, спостерігаючи за динамікою забруднення кримського узбережжя, я розумію, що це може статися значно раніше", — зазначив Балінський.

Він пояснив, що вже забруднені пляжі Євпаторії розташовані на відстані 375 кілометрів від місця катастрофи. Таким чином, мазут пройшов уже понад половину шляху до Одеси. До узбережжя Одеської області лишилося менше, ніж 250 км.

Згустки мазуту при сьогоднішній температурі переміщуються морем за напрямком основної Чорноморської течії. Тобто, вони будуть рухатися проти годинникової стрілки до Одещини, а далі — до Румунії та Болгарії, написав Балінський.

"На західну частину кримського узбережжя згустки в ці дні викидає особливо активно, оскільки тут температура води вища (згустки спливають) і спостерігається сильний притискний вітер з моря. Уже наступний такий південний вітер може почати викидати мазут на узбережжя Одеської затоки або де-небудь ближче до Румунії. Коли? В Одесі це може статися вже до кінця цього тижня або ближче до середини місяця", — передбачає еколог.

Згустки мазута можуть рухатися за течіями проти годинникової стрілки до Одеської області Фото: naurok

У своєму Telegram-каналі моніторингова група "Кримський вітер" станом на 8 січня повідомляла, що у вівторок 7 січня на узбережжі Криму викиди мазуту фіксували в Опукському заповіднику на Керченському півострові та у Феодосії на східному узбережжі, та в Сакському районі й у Євпаторії — на західному. Пізніше додали, що нові плями виявили після шторму в Севастополі в районі пляжів "Любимівка" та "Зоряний берег".

Плями мазуту після аварії російських танкерів виявили уздовж узбережжя Севастополя Фото: Крымский ветер

Нагадаємо, 5 січня моніторингова група "Кримський вітер" показала на супутникових знімках, де біля берегів Криму помітно мазут. На знімках від 4 січня забруднення виявили на пляжах Феодосії, Алушти та Судака.

Раніше, 3 січня, група "Кримський вітер" повідомляла, що нафтопродуктами з затонулих російських танкерів забруднено близько 18 км акваторії Севастополя. Окупаційна російська влада Севастополя при цьому говорила про незначну "мазутну пляму".