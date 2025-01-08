Осталось менее 250 км: пятна мазута с танкеров РФ движутся в сторону Одессы, — эколог

Эколог Владислав Балинский предполагает, что мазут с затонувших в Черном море танкеров РФ может добраться до Одесской области уже к концу этой недели или ближе к середине января.

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Мазут, который попал в Черное море после аварии танкеров РФ "Волгонефть 212" и "Волгонефть-239", может добраться до побережья Одесской области в ближайшие недели или дни, пишет эколог Владислав Балинский.

По словам эколога, ранее он предполагал, что мазут может добраться до Одесской области в конце весны.

"Уже сегодня, наблюдая за динамикой загрязнения крымского побережья, я понимаю, что это может произойти значительно раньше", — отметил Балинский.

Он пояснил, что уже загрязненные пляжи Евпатории расположены на расстоянии 375 километров от места катастрофы. Таким образом, мазут прошел уже более половины пути до Одессы. До побережья Одесской области осталось меньше, чем 250 км.

Сгустки мазута при сегодняшней температуре перемещаются по морю по направлению основного Черноморского течения. То есть, они будут двигаться против часовой стрелки в Одесскую область, а дальше — в Румынию и Болгарию, написал Балинский.

"На западную часть крымского побережья сгустки в эти дни выбрасывает особенно активно, поскольку здесь температура воды выше (сгустки всплывают) и наблюдается сильный прижимной ветер с моря. Уже следующий такой южный ветер может начать выбрасывать мазут на побережье Одесского залива или где-нибудь ближе к Румынии. Когда? В Одессе это может произойти уже к концу этой недели или ближе к середине месяца", — предполагает эколог.

Сгустки мазута могут двигаться по течению против часовой стрелки в Одесскую область Фото: naurok

В своем Telegram-канале мониторинговая группа "Крымский ветер" по состоянию на 8 января сообщала, что во вторник 7 января на побережье Крыма выбросы мазута фиксировали в Опукском заповеднике на Керченском полуострове и в Феодосии на восточном побережье, и в Сакском районе и в Евпатории — на западном. Позже добавили, что новые пятна обнаружили после шторма в Севастополе в районе пляжей "Любимовка" и "Звездный берег".

Пятна мазута после аварии российских танкеров обнаружили вдоль побережья Севастополя Фото: Крымский ветер

Напомним, 5 января мониторинговая группа "Крымский ветер" показала на спутниковых снимках, где у берегов Крыма заметно мазут. На снимках от 4 января загрязнения обнаружили на пляжах Феодосии, Алушты и Судака.

Ранее, 3 января, группа "Крымский ветер" сообщала, что нефтепродуктами с затонувших российских танкеров загрязнено около 18 км акватории Севастополя. Оккупационные российские власти Севастополя при этом говорили о незначительном "мазутном пятне".