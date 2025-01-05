Спутниковые снимки показали, где сейчас у берегов Крыма заметно мазут с танкеров РФ (фото)

Мониторинговая группа "Крымский ветер" сообщает, что еще три пляжные зоны в Крыму вероятно поверхностно загрязнены мазутом с затонувших танкеров РФ. Сейчас информацию о пребывании мазутных пятен в этих локациях невозможно подтвердить.

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У берегов временного оккупированного Крыма мазутное пятно уже достигло побережья трех пляжных зон в Феодосии, Алушты и Судака. Об этом сообщает мониторинговая группа "Крымский ветер" в Telegram.

По данным мониторов, еще три курортные зоны полуострова оказались загрязненными нефтепродуктами с танкеров РФ, которые затонули в середине декабря 2024 года. Спутниковые снимки от 4 января показывают, что пленка из мазута добралась до побережья таких городов как Феодосия, Алушта и Судак.

Спутниковый снимок пляжа Феодосии (фото: Крымский ветер/Telegram)

Спутниковый снимок пляжа возле Судака (фото: Крымский ветер/Telegram)

Спутниковый снимок пляжа у мыса Такиль (фото: Крымский ветер/Telegram)

"Видна мазутная пленка на поверхности моря возле Феодосии и у мыса Такиль (восток полуострова, к югу от Керчи). Также загрязнение видно на большом участке от поселка Партенит до Судака. Опубликованные снимки хорошо отражают только поверхностное загрязнение", — говорится в сообщении мониторинговой группы.

Пока нет четких доказательств того, присутствует ли мазут в районе этих курортов и в глубинных водах. Однако мониторы добавляют, что мазут марки М100, который вылился из затонувших танкеров РФ, при зимних температурах застывает и тонет.

"Выплывать он начнет уже летом, когда температура достигнет 25 градусов. До такой температуры летом Черное море прогревается на глубине 15-20 метров", — идется в сообщении мониторинговой группы "Крымский ветер".

Впоследствии сообщество сообщило, что на пляже "Орловка" под Севастополем были собраны десятки мешков с мазутом, однако "их никто пока не вывозит".

Напомним, Фокус писал, что мазут с танкеров РФ загрязнил около 18 км акватории Севастополя. Мониторинговые каналы сообщат о растекании нефтепродуктов с танкеров у берегов города на значительное расстояние.

Также речь шла о расследовании СМИ о том, как речные танкеры РФ оказались в Черном море и привели к экологической катастрофе. Затонувшие российские суда предназначались для речных перевозок, но оказались в бурном море для перевалки нефтепродуктов.