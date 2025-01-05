Супутникові знімки показали, де зараз біля берегів Криму помітно мазут з танкерів РФ (фото)

Моніторингова група "Кримський вітер" повідомляє, що ще три пляжні зони в Криму ймовірно поверхнево забруднені мазутом із затонулих танкерів РФ. Наразі інформацію про перебування мазутних плям у цих локаціях неможливо підтвердити.

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Біля берегів тимчасового окупованого Криму мазутна пляма вже досягла узбережжя трьох пляжних зон у Феодосії, Алушти та Судака. Про це повідомляє моніторингова група "Кримський вітер" у Telegram.

За даними моніторів, ще три курортні зони півострова опинилися забрудненими нафтопродуктами із танкерів РФ, які затонули в середині грудня 2024 року. Супутникові знімки від 4 січня показують, що плівка з мазуту дісталася узбережжя таких міст як Феодосія, Алушта та Судак.

Супутниковий знімок пляжу Феодосії (фото: Кримський вітер/Telegram)

Супутниковий знімок пляжу біля Судака (фото: Кримський вітер/Telegram)

Супутниковий знімок пляжу біля мису Такіль (фото: Кримський вітер/Telegram)

"Видно мазутну плівку на поверхні моря біля Феодосії та біля мису Такіль (схід півострова, на південь від Керчі). Також забруднення помітно на великій ділянці від селища Партеніт до Судака. Опубліковані знімки добре відображають тільки поверхневе забруднення", — йдеться у повідомленні моніторингової групи.

Наразі немає чітких доказів того, чи присутній мазут у районі цих курортів і в глибинних водах. Однак монітори додають, що мазут марки М100, який вилився із затонулих танкерів РФ, при зимових температурах застигає та тоне.

"Випливати він почне вже влітку, коли температура досягне 25 градусів. До такої температури влітку Чорне море прогрівається на глибині 15-20 метрів", — йдеться у висновку моніторингової групи "Кримський вітер".

Згодом спільнота повідомила, що на пляжі "Орловка" під Севастополем було зібрано десятки мішків з мазутом, однак "їх ніхто поки не вивозить".

Нагадаємо, Фокус писав, що мазут із танкерів РФ забруднив близько 18 км акваторії Севастополя. Моніторингові канали повідомлять про розтікання нафтопродуктів з танкерів біля берегів міста на значну відстань.

Також йшлося про розслідування ЗМІ про те, як річкові танкери РФ опинилися в Чорному морі та призвели до екологічної катастрофи. Затонулі російські судна призначалися для річкових перевезень, але опинилися в бурхливому морі для перевалки нафтопродуктів.