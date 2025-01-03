"Невелика пляма": мазут із затонулих танкерів РФ забруднив близько 18 км акваторії Севастополя

Російська влада у Севастополі запевняє, що біля берегів міста є незначна "мазутна пляма". Однак моніторингові канали повідомлять про розтікання нафтопродуктів з танкерів біля берегів міста на значну відстань.

Related video

Мазут із російських танкерів, які затонули біля порту Кавказ кілька тижнів тому, вже доплив до берегів окупованого Севастополя та Балаклавської бухти. Про це повідомляє моніторингова група "Кримський вітер" у Telegram.

"Поодинока маааленька цятка, ага. І всі птахи, виявлені на пляжах, що знаходяться один від одного в десятках кілометрів, вимазалися саме від цієї плями. На карті показано розташування пляжів", — йдеться у повідомленні.

Місця розташування мазутних плям (фото: Крымский ветер/Telegram)

Так моніторингова група відреагувала на допис так званого місцевого губернатора Севастополя Михайла Развожаєва. Чиновник заявив, що до Севастополя дійшла лише "невелика пляма", а випадки знаходження птахів у мазуті — "поодинокі".

Монітори також вказують, що поки російський губернатор Севастополя розповідає про "поодиноку пляму мазуту", то вимазаних у цім мазуті птахів знаходять уже біля берегів Євпаторії.

"Варто зазначити, що птахи у "мазутній шубі" літати не можуть, а це означає, що мазут уже дрейфує уздовж західного узбережжя Криму", — йдеться в повідомленні моніторингової групи.

За оцінками групи "Крымский ветер", наразі в Ленінському районі Криму вже 18 км узбережжя між селом Яковенкове до заповідника "Опук" вже забруднені мазутом.

Аварія російських танкерів у Керченській протоці — що відомо

15 грудня російські ЗМІ повідомили, що біля Керченської протоки почали тонути два танкери РФ "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239". За даними медіа, танкери розломили навпіл потужні хвилі, тоді як обидва судна перевозили до 8 тисяч тонн мазуту

Згодом Telegram-канал Baza зазначив, що 14 членів екіпажу танкера "Волгонефть-239" будуть евакуйовані пізніше через несприятливі погодні умови. З танкера "Волгонефть-212" евакуювали 11 людей, серед них двоє були у важкому стані, а також повідомляли про нібито одного загиблого.

17 грудня російський губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв підтвердив, що мазут з танкерів забруднив десятки кілометрів пляжу. Місцеві жителі публікують відео забруднених у мазуті морських птахів і скаржаться на різкий запах нафти, що викликає сльози та блювоту.

Пізніше ЗМІ провели розслідування і вияснили, як річкові танкери РФ опинилися в Чорному морі та що призвело до розливу мазуту. Обидва танкери, що зазнали аварії, призначалися для річкових перевезень, але опинилися в бурхливому морі для перевалки нафтопродуктів біля Керченської протоки.