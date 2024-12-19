В РФ хотели заработать: как речные танкеры оказались в Черном море и что привело к разливу мазута

Оба танкера, потерпевшие крушение, предназначались для речных перевозок, но оказались в бушующем море для перевалки нефтепродуктов у Керченского пролива.

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В России пытаются ликвидировать последствия крушения двух танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", которые 15 декабря потерпели крушение в Керченском проливе. В общей сложности на борту было более восьми тысяч тонн мазута. Международная природоохранная организация Greenpeace заявляет, что такой объем выбросов может стать одной из крупнейших техногенных катастроф в акватории Черного моря. Но авария случилась по банальной причине: российское руководство просто хотело заработать. К тому же подобное уже происходило в прошлом. Об этом пишет "Кавказ. Реалии".

Кораблекрушение танкера в Керченском проливе

Оба танкера потерпели крушение в результате шторма, уточнили в МЧС. Первым сигнал бедствия послало судно "Волгонефть-212" – около 9 утра у него оторвало волной носовую часть – к обеду под воду ушла и корма. Около 10 утра сигнал бедствия подал танкер "Волгонефть-239" с 14 людьми на борту: экипаж принял решение "лечь в дрейф", то есть попытаться удержать судно на месте. К вечеру дрейфующий танкер прибило на мель в 80 метрах от краснодарского порта Тамань.

Персонал первого пострадавшего танкера эвакуировали вертолетом МЧС и спасательным буксиром, один человек погиб из-за переохлаждения. Спасение экипажа "Волгонефть-239" приостановили на ночь из-за непогоды, к утру их спасали уже 200 МЧСников.

Куда разлившийся мазут отправится дальше Фото: Соцсети

Два уголовных дела по факту крушения начало управление СК в аннексированном Крыму – изначально оба возбудили по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, но после смерти члена экипажа "Волгонефть-212" одно из них переквалифицировали по более тяжелому обвинению: повлекшее смерть по неосторожности нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.

Сколько мазута было на российских танкерах

На каждом из танкеров было по 4300 тонн мазута. В Москве собрали рабочую группу по ликвидации последствий разлива топлива, ее возглавил зампредседателя правительства РФ Виталий Савельев. Сколько из этого количества оказалось в Черном море – он не сообщил.

Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети

Но мазут оказался на пляжах Краснодарского края уже на следующий день. Краснодарский активист Юрий Озаровский опубликовал кадры мазутных пятен на нескольких пляжах поселка Витязево под Анапой. На берегу заметили покрытых темной пленкой птиц – чаек, уток и лебедей. Пострадали животные, после выброса оказавшиеся вблизи берега – в том числе бродячие собаки. Также сообщили о первом погибшем дельфине.

Тонны мазута оказались на пляжах Черного моря Фото: Соцсети

К ликвидации последствий аварии в Краснодарском крае привлекли 267 сотрудников МЧС и около 1000 местных волонтеров.

Как российские речные танкеры оказались в Черном море

В Черном море уже терпели крушение российские речные танкеры. В 2007 году в Керченском проливе затонул танкер "Волгонефть-139". Во время шторма его разломило пополам – по официальным данным, из перевозимых на борту 4 тысяч тонн мазута порядка 1300–1600 тонн попало в окружающую среду. Суммарный объем грузов танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" в два с половиной раза больше.

Участвовавший в исследовании берега после аварии 2007 года краснодарский эколог, который пожелал остаться неизвестным, отмечает, что к обеим катастрофам привел один и тот же фактор – рейдовая перевалка нефтепродуктов через Керченский пролив. Танкеры класса "река-море" вроде "Волгонефти" подвозят грузы с волжских НПЗ в район Керченского пролива, туда подходит крупнотоннажный морской танкер – топливо сливают, и далее оно отправляется на экспорт.

Экологическая катастрофа в Черном море

"Это было придумано в 1990-х, когда портовых мощностей России не хватало из-за того, что Украина установила свои условия по своим портам. Она продолжилась потом даже несмотря на то, что были построены нефтяные терминалы. Сама эта деятельность достаточно выгодная в том плане, что вложений в инфраструктуру не надо никаких: подогнал танкер, перекинул перекачивающие устройства – и качай сколько хочешь. Никто не контролирует ни утечки, ни протечки. Издержки минимальные, а прибыль максимальная", – рассказал эколог.

Он отмечает, что Керченский пролив сложен для судоходства: фарватер узкий, все остальное вокруг – это мели, а шторма очень разрушительны, особенно зимой. И именно желание РФ заработать выгнало речные танкеры в настолько опасную зону.

Танкеры "Волгонефть" под номерами 212 и 239 были построены в 1969 и 1973 годах соответственно. В ходе перепроектирования под современные нужды у обоих танкеров вырезали среднюю часть. Именно по этому сварному шву они развалились.

Танкер "Волгонефть 239" Фото: marine traffic

На протяжении последних месяцев они оба доставляли грузы между портом "Кавказ" и причалами нефтеперерабатывающих заводов на Волге – до 2022 года заказы на перевозку владеющая ими "Волгатранснефть" получала от Роснефти.

После аварии выяснилось, что танкер "Волгонефть-239" вообще не имел разрешения на плавание. В реестровой книге Российского речного регистра танкер числится под статусом "Приостановлено действие документов".

Кому принадлежат утонувшие российские танкеры "Волгонефть"

Танкеры принадлежат ООО "Кама Шиппинг", образовано в Перми в 2016 году. Его гендиректор — Константин Сельков. "Кама Шиппинг" входит в число компаний семьи Сельковых: Константина, его брата Алексея и их отца Виктора — экс-директора "Камской судоходной компании". Втроем они владеют ООО "КамаТрансОйл", занимающимся оптовой торговлей топливом, а также судоходными компаниями "КамаОйл" и "Прикамье". Константин Сельков, помимо "Кама Шиппинга", руководит "Кама-танкером" — это ООО предоставляет в аренду и лизинг водный транспорт и оборудование. Одним из владельцев последнего является Виктор Сельков.

Так, танкер "Волгонефть 212" выполнял по заказу самарской судоходной компании "Стаксель".

Теневой флот России

Министры иностранных дел стран Евросоюза утвердили 15-й пакет санкций в отношении России из-за войны в Украине. Ограничительные меры направлены на борьбу против нефтяных танкеров "теневого флота", благодаря которым Россия обходит "ценовой потолок", и аффилированные с ними нефтетрейдерские компании и перевозчики.

"Теневые" суда не имеют надежной страховки, что делает их потенциально опасными для окружающей среды. Совместное расследование издания Politico и некоммерческой журналистской группы SourceMaterial выявило по меньшей мере девять случаев с 2021 года, когда российские корабли оставляли разливы нефти в мировых водах: инциденты происходили в Таиланде, Вьетнаме, Италии, Мексике, в Панамском канале и Красном море.

Напомним, кроме нефтепродуктов российские корабли загрязняют мировой океан аммиаком. Так, в середине ноября судно "Руби", прозванное "российской плавучей бомбой", выбросило в море 20 тонн нитрата аммония, который входит в состав удобрений.