Мазут с российских танкеров добрался до берегов Одесской области (фото, видео)

Отходы нефти, которые попали в Черное море в результате аварий с российскими танкерами в декабре, доплыли до берегов Одесской области. Пятна мазута нашли в нескольких десятках метров от береговой линии.

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После штормов на песчаную пересыпь в рекреационной зоне "Катранка" возле Дунайского биосферного заповедника в Белгород-Днестровском районе вынесло мазут, которой вылился в открытое море после аварии российских танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщил доктор биологических наук, начальник научно-исследовательского отдела Национального природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев.

Тысячи тонн мазута, которые оказались в воде, как подчеркнул ученый, вызовут большую беду для природных экосистем Черного моря и его биологического разнообразия.

И эта экологическая катастрофа станет очередным негативным и существенным весомым приложением к постепенной гибели жизни в Черном море, подчеркнул биолог.

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Он сообщил, что сейчас команда нацпарка проводит обследование различных участков пересыпи и будет информировать о масштабах загрязнения.

И.о. директора Национального природного парка "Тузловские лиманы" Ирина Выхристюк рассказала, что "маслянистое вещество" различных фракций, от маленьких до больших, оказалось на берегу, на расстоянии от 20 до 40 метров от моря. Собранные возле "Катранки" образцы для исследования направят в научный центр экологии моря.

Напомним, эколог Владислав Балинский предполагал, что мазут из затонувших в Черном море танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" мог добраться до Одесской области в середине января. Далее вещество будет дрейфовать в Румынию и Болгарию.

Еще две недели назад в Одесской области было обнаружено двух измазанных мазутом птиц. В Министерстве окружающей среды и природных ресурсов Украины тогда отметили, что угрозы для побережья Одессы из-за разлива мазута с танкеров России нет.